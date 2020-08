Pas ditëve të nxehta me temperatura përvëluese, e mërkura do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura.

Sipas sinoptikanëve të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, priten reshje shiu që në orët e para të mëngjesit, fillimisht në Veriperëndim e gradualisht reshjet do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit.

Në Veriperëndim, Jugperëndim dhe në Ultësirën Perëndimiorë reshjet do të jenë me intensitet mesatar, në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër deri në mëngjes.

Gjatë ditës reshjet do të mbeten prezente të herëpasherëshme me intensitet të ulët deri mesatar.



Era do të jetë nga Veriperëndimi- Jugperëndimi 1-10m/s e shoqëruar me një valëzim të forcës 2-3 ballë.



Temperaturat parashikohen me rënie në vlerat maksimale.



zonat malore 17°C deri në 29°C

zonat e ulëta 20°C deri në 32°C

zonat bregdetare 18°C deri në 32°C

g.kosovari