Superliga/ Tirana mund Teutën, Partizani e Vllaznia bashkëkryesojnë

Vllaznia dhe Partizani kanë marrë së bashku kreun falë fitoreve ditën e sotme. Shkodranët mposhtën 2-1 Skënderbeun e Korçës, kurse Partizani ka shpartalluar 4-0 Kukësin.

Nga ana tjetër Teuta ka lëshuar kreun prej humbjes në shtëpi 0-2 ndaj Tiranës. Kryeqytetasit gjithashtu kanë shpresa për titullin pasi tashmë ndodhen vetëm 7 pikë larg.

Edhe Laçi ka pësuar ndalesë, duke barazuar 0-0 ndaj Kastriotit, kurse Bylis ka marrë një fitore me vlera në fund ndaj Apolonisë së Fierit.