PSG bëri një rikthim mahnitës nga 0-2 në 2-2, e më pas duke mposhtur Tottenhamin me penallti për të fituar Superkupën e Evropës.
Që në fillim, Spurs u përpoqën të kërcënonin ekipin francez. Nënshkrimet e reja të londinezëve lanë menjëherë gjurmën e tyre, si Kudus ashtu edhe Palhinha që u përpoqën të kërcënonin portën e Chevalier. Në minutën e 39-të, ish-lojtari portugez i Bayern Munich ishte pranë kalimit të epërsisë, por portieri i ri parisien e ngriti topin në traversë. Megjithatë, van de Ven ishte i pari që arriti te topi i lirë dhe shënoi me një vrapim të vetëm nga një portë e zbrazët për ta bërë rezultatin 1-0.
Të besuarit e Luis Enriques nuk arritën të reagonin, me të dyja ekipet që u kthyen në dhomat e zhveshjes pa surpriza të mëtejshme. Në fillim të pjesës së dytë, anglezët goditën përsëri, pasi krosi i Pedro Porro çoi në goditjen me kokë të Romeros, e cila përfundoi në cepin e poshtëm, pjesërisht falë një zhytjeje të ngathët nga Chevalier.
Në gjysmën e dytë, falë pjesërisht zëvendësimeve, Parisi u përpoq të rigjallëronte vrullin. Dembele e mbajti ekipin mbi supe, por ishte goditja kirurgjikale me të majtën e Kang-in Lee që e rihapi ndeshjen në minutën e 85-të. Goli që barazoi rezultatin erdhi praktikisht në minutën e 94-të të shtesës, me Gonçalo Ramos që shënoi me kokë pas krosit të Dembele, duke çuar ekipin e tij drejt penalltive.
Vitinha ishte i pari që humbi, por Chevalier e rregulloi gabimin e shokut të ekipit duke hipnotizuar van de Ven dhe duke mbajtur baraspeshën në penallti.
Gabimi i Tel rezultoi vendimtar, duke e dërguar ish-portierin e Lille në anën e gabuar, por duke e çuar topin jashtë. PSG ngre kështu Superkupën në qiell dhe Tottenham humbet në limite një trofe të dytë radhazi.
Leave a Reply