Një superjaht i lidhur me një nga aleatët kryesorë të presidentit rus Vladimir Putin ka lundruar nëpër Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht bllokadës së vazhdueshme të kanalit kritik të transportit detar.
Mjeti lundrues luksoz “Nord”, 142 metra e gjatë, I lidhur me miliarderin rus të sanksionuar Alexey Mordashov, lëvizi nga Dubai në Muscat të Omanit gjatë fundjavës, duke qenë një nga anijet e pakta private që ka kaluar nëpër ngushticë muajt e fundit.
Irani është angazhuar me Rusinë në bisedime të nivelit të lartë këtë javë, ndërsa përplasja e tij me SHBA-në për rihapjen e ngushticës vazhdon.
Përafërsisht një e pesta e furnizimeve globale të naftës bruto dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) normalisht kalojnë nëpër rrugë ujore.
Mordashov, i cili ka lidhje të ngushta me Putinin, nuk është pronari formal i superjahtit, megjithatë të dhënat e Nord tregojnë se mjeti ishte regjistruar në emër të një firme në pronësi të gruas së tij në vitin 2022.
Nord, që vlerësohet të ketë një vlerë mbi 500 milionë dollarë, u nis nga Dubai të premten në mbrëmje dhe mbërriti në Al Mouj, një marinë në kryeqytetin e Omanit, të dielën në mëngjes, sipas të dhënave në platformën Marine Traffic.
Trafiku detar përmes kanalit të Gjirit është aktualisht në një pjesë të vogël të niveleve të para luftës. Me një pasuri neto të vlerësuar prej rreth 37 miliardë dollarësh, Mordashov është shtetasi më i pasur rus i listuar nga revista amerikane e biznesit Forbes.
