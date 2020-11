3 ndeshje zyrtare kishte Shqipëria që nuk shënonte asnjë gol, por ndaj Kazakistanit në Air Albania kuqezinjtë realizuan plot tre herë për një fitore bindëse me shifrat 3-1 që i ngjiti në vendin e 2-të të grupit 4 të Ligës C në Ligën e Kombeve.

Një sukses i merituar në një ndeshje ku skuadra e Edy Rejas prodhoi shumë volum loje dhe ishte më lart se kundërshtari në çdo aspekt. Pas 3 ditësh kuqezinjtë do të diskutojnë vendin e parë në grup ndaj Bjellorusisë po në Air Albania në një tjetër ndeshje të cilën duhet ta fitojnë me çdo kusht, pasi aktualisht Bjellorusia që mposhti Lituaninë 2-0 kryeson grupin me 10 pikë.

3-5-2 me Uzunin titullar që luante si anësor i majtë por edhe me Hysajn, Memushajn e Cikalleshin të rikthyer në formacionin titullar. Goli i parë i Shqipërisë erdhi në minutën e 16-të dhe u “gatua” nga dy futbollistët më ekspertë që ishin në fushë. Krosim perfekt i Memushajt dhe Cikalleshi bëri një goditje të saktë me kokë duke mposhtur portierin kazak.

Nuk kaluan shumë minuta dhe kuqezinjtë gjetën edhe golin e dytë me mbrojtësin Ardjan Ismajli që në minutën e 23-të përfitoi nga një top i mbetur në zonë, dhe realizoi golin e tij të parë me fanellën e kombëtares. Por festa e avantazhit të dyfishtë nuk zgjati aspak sepse me nisjen e topit Abiken përfitoi nga dalja e Berishës dhe një goditje direkte nga mesi i fushës realizoi një gol spektakolar.

Shqipëria iu afrua golit të 3-të në dy raste me Myrto Uzunin që shpërdoroi shumë para porte. Gjithsesi kuqezinjtë e gjetën golin e 3-të dhe atë të sigurisë në minutën e 61-të me një penallti të fituar nga Abrashi dhe të kthyer në gol nga Rey Manaj. Më pas Shqipëria menaxhoi shumë mirë avantazhin duke marrë një fitore me shumë vlera, ndërsa Reja u dha mundësi për të luajtur edhe disa lojtarëve të rinj si Doka apo Selahi.