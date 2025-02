Shqipëria po bëhet një destinacion gjithnjë e më popullor në mesin e turistëve britanikë falë përballueshmerisë së saj dhe vendpushimeve mahnitëse, kulturës unike dhe vendeve historike, shkruan Katrina Turrill në një artikull të botuar në të përditshmen britanike “Sun”.

Ajo që me të vërtetë e bën vendin ballkanik të mrekullueshëm, është se ai është plot me xhevahire të fshehura për t’u zbuluar, nga ujëvarat sekrete deri te gjiret e veçuara.

Si pjesë e nismës sonë “Best Of Beaches”, ne u kërkuam vendasve – që e njohin më mirë vendin – sugjerime për atraksionet më të mira për t’u vizituar dhe vendet më të mira për të qëndruar.

Genc Krasniqi, Linda Alia, Enuar Abasllari, Jack Dushku dhe Manon Dushku janë të gjithë vendas në Shqipëri – ata kane ndarë rekomandimet e tyre.

Plazhet tropikale në Evropë

“Keni plazhe me rërë në pjesën më të madhe të vendit, nga veriu deri në Orikum në jug “, tha Genc Krasniqi, një këshilltar marketingu në Shqipëri.

“Më pëlqen Velipoja, plazhi më verior i vendit që është jo shumë larg kufirit me Malin e Zi – dhe Shëngjini, një qytet bregdetar popullor në verilindje të vendit me një shëtitore të mbushur me dyqane”, shtoi ai.

“Plazhi im i preferuar me guralecë është Gjipeja, një gji me ujëra të pastra kristal – pranë një kanioni të madh që është vendi i përsosur për kamping dhe eksplorim”, tha ai.

“Plazhet në Qeparo, Borsh dhe Livadh në Rivierën Shqiptare janë xhevahiret më të mira të fshehura për të shijuar detin Jon pa zhurmën dhe rrëmujën e zonave të ngarkuara”, tha Linda Alia, e cila drejton turnetë ushqimore në Shqipëri.

“Jini të përgatitur të merrni me qira një makinë pasi transporti në këto zona është i kufizuar. Të tre plazhet ndodhen në bregun më jugor të vendit, një ore larg me makinë nga njëri-tjetri”, shtoi ajo.

“Himara, një qytet bregdetar në Rivierën Shqiptare në jug të vendit ka plazhe të bukura dhe atraksione të lashta. Vija bregdetare në Himarë është e ndarë në dy pjesë. Plazhi kryesor ka një shëtitore të frekuentuar me kafene dhe dyqane, ndërsa në jug është më i qetë”, tha Enuar Abasllari, një guidë turistike në Shqipëri.

“Riviera Shqiptare në jug të Shqipërisë ka plazhet më të bukura”, thanë Jack dhe Manon Dushku, nga guida private turistike në Shqipëri.

“Vendi kryesor është plazhi i Ksamilit, i cili është një gadishull i vogël me rërë të bardhë perfekte dhe ujëra blu të ndezur, me ishuj të vegjël përballë plazhit që mund t’i vizitoni me një kanoe ose varkë të vogël”, thanë ata.

“Është si një plazh tropikal, por në Evropë. Thënë kjo, Ksamili është më mirë të vizitohet në fillim të sezonit, në një muaj si qershori, përpara se të popullohet me turistë”, thanë ata.

Xhevahire të fshehura – vende të cilat i dinë vetëm vendasit

“Nëse i doni malet, me siguri do të ndiheni si në shtëpinë tuaj në Vermosh. Ky është fshati më verior i Shqipërisë me një lumë piktoresk që përshkon pamjet e tij të mrekullueshme malore”, tha Genc Krasniqi.

“Ujëvara e Grunasit ndodhet në zemër të Parkut Kombëtar të Thethit dhe është një mrekulli natyrore mahnitëse që rrjedh nga një lartësi prej 30 metrash”, tha Enuar Abasllari.

“Është e rrethuar me gjelbërim dhe shkëmbinj të thepisur, duke e bërë atë një destinacion të përsosur për të apasionuarit pas natyrës”, shtoi ai.

“Gjithashtu është Shpella e Haxhi Aliut – e vendosur përgjatë Gadishullit të Karaburunit – një shpellë misterioze detare që mban emrin e piratit të famshëm Haxhi Ali. Ai është i arritshëm vetëm me varkë, që do të thotë se sekretet e tij mbahen mirë të fshehura”, tha ai.

“Një vend që vetëm vendasit e dinë është Ujëvara e Shëngjergjit, afërsisht një orë e gjysmë larg me makinë nga Tirana”, thanë Jack dhe Manon Dushku.

“Shijoni natyrën e bukur, shkëmbinjtë, ujin e vrullshëm – dhe madje mund të bëni not freskues në ujëvarë. Ujëvara 30 metra e lartë është rreth 20 minuta me ecje nga buza e lumit”, thanë ata.

“Gjiri i Krorëzit, I cili mund të arrihet vetëm me varkë, është magjik në një ditë me diell, por merrni me vete drekën tuaj pasi restorantet janë të pakta. Do të gjeni disa varka që ofrojnë udhëtime ditore nga qyteti i Sarandës, që zakonisht nisen rreth orës 9:00 ose 10 :00 të mëngjesit. Udhëtimet zakonisht kushtojnë nga 20 paund e sipër”, tha Linda Alia.

Plazhet e fshehura (larg turmave)

“Gjiri i Dafinës është një parajsë e izoluar përgjatë Rivierës Shqiptare, që ofron ujëra të pastra kristal dhe rërë të pacenuar”, tha Enuar Abasllari.

“I arritshëm kryesisht me varkë, ai ofron një arratisje të qetë nga turmat, ideale për një ditë të qetë me dielli dhe not në një bukuri natyrore të pacënuar”, shtoi ai.

Atraksionet e përballueshme që ia vlen të vizitohen

“Vija bregdetare nga Kavaja në Zvërnec është një mundësi e shkëlqyer nëse keni një buxhet të kufizuar”, tha Genc Krasniqi.

“Në çdo qytet këtu, do të gjeni akomodime të përballueshme, restorante dhe bare – thjesht sigurohuni që të pyesni vendasit dhe ata do të jenë të lumtur t’ju ndihmojnë”, tha ai.

“Kalaja e Gjirokastrës, e vendosur në majë të qytetit historik të Gjirokastrës, është një kështjellë e mrekullueshme me pamje panoramike të luginës së Drinit”, tha Enuar Abasllari.

“I pasur me histori, ai strehon muze dhe artefakte, duke u ofruar vizitorëve një udhëtim magjepsës nëpër të kaluarën e Shqipërisë dhe madhështinë e saj arkitekturore. Hyrja kushton më shumë se 3 paund”, shtoi ai.

“Burimi i Syrit të Kaltër midis Sarandës dhe Gjirokastrës është një burim mahnitës nënujor që pompon ujin në sipërfaqe me një shpejtësi të madhe – sigurohuni që të arrini atje herët për ta shijuar ndërkohë që është ende i qetë”, thanë Jack dhe Manon Dushku.

Aktivitetet që duhet të bëni

“Shqipëria ka shumë për të ofruar krahasuar me madhësinë e saj të vogël – në kryeqytetin e Tiranës do të gjeni malin e bukur të Dajtit dhe muzeun e kthyer në bunker komunist, Bunk’art”, tha Genc Krasniqi.

“Nëse doni të zhyteni pak më shumë në histori dhe kulturë, atëherë duhet të vizitoni vendet e UNESCO-s; të Beratin me shtëpitë e tij osmane, kishat bizantine dhe Xhaminë e Kuqe; dhe Gjirokastrën – shtëpia e Kalasë së Gjirokastrës, si dhe polisin e lashtë grek dhe qytetin romak të Butrintit”, shtoi ai.

“Për pamje spektakolare, ecni në Bjeshkët e Nemuna ose bëni një udhëtim relaksues përgjatë vijës bregdetare nga Vlora në Sarandë përmes Qafës së Llogarasë”, tha ai.

“Ka shumë plazhe ku mund të ndaleni përgjatë rrugës për një zhytje, më pas të ktheheni përgjatë rrugës tjetër që kalon përmes Syrit të Kaltër dhe Viroit në Gjirokastër”, shtoi ai.

“Fluturoni mbi bregdetin magjepsës të Vlorës, ku deti i kaltër takohet me shkëmbinjtë e thepisur”, tha Enuar Abasllari.

“Parashutizmi këtu ofron një pikë të pazakontë për të parë pamjet befasuese të deteve Adriatik dhe Jon, duke ndërthurur adrenalinën me bukurinë natyrore mahnitëse. Turnetë kushtojnë rreth 115 paund “, tha ai.

“Gjithashtu, lundroni në pragjet drithëruese të lumit Vjosa, lumi i fundit i egër i Evropës – me ujërat e tij të pastra kristal, kanionet mahnitëse dhe biodiversitetin e pasur”, shtoi ai.

Pamjet e preferuara

“Restoranti Panorama”, i vendosur në shpatet e malit të Dajtit, u ofron vizitorëve një pamje të mrekullueshme mbi Tiranën dhe peizazhet përreth”, tha Enuar Abasllari.

“Ndërsa shijoni vaktin tuaj, mund të shijoni peizazhin e madh të qytetit, të përshtatur nga gjelbërimi i harlisur dhe silueta e largët e detit Adriatik. Pjatat e makaronave si tortelini me krem ​​pana, kushtojnë 3 paund, nëse dëshironi të qëndroni për darkë”, tha ai.

“Kuzum Baba”, i vendosur në një kodër me pamje nga qyteti i Vlorës, ofron një panoramë spektakolare të bregdetit dhe qytetit më poshtë. Ky vend historik dhe shpirtëror u ofron vizitorëve një vendstrehim paqësor me pamje mahnitëse të detit Jon dhe Rivierës Shqiptare”, shtoi ai.

“Qafa e Llogarasë, në jug të Shqipërisë është pika më e lartë në rrugën bregdetare përgjatë Rivierës Shqiptare që lidh Vlorën me Sarandën”, thanë Jack dhe Manon Dushku.

“Nga Qafa e Llogarasë, ju keni një pamje të bukur të detit Jon dhe fshatit Dhërmi – një vend i mrekullueshëm për të ndaluar në një udhëtim rrugor përgjatë Rivierës Shqiptare”, shtuan ata.

Vendi më i mirë për të marrë fëmijët

“I vendosur në Parkun Kombëtar të Malit të Dajtit pranë Tiranës, ndodhet një shesh lojërash emocionues për fëmijët, Parku i Aventurave të Dajtit, që ofron një sërë aktivitetesh. Hyrja kushton 10 paund për femijet nën 8 vjeç dhe 13,30 paund për personat mbi 8 vjeç”, tha Enuar Abasllari.

Qyteti portual i zhurmshëm i Shqipërisë, Durrësi, ofron një ndërthurje të vlerave historike dhe atraksioneve moderne perfekte për një ditë familjare.

Fëmijët mund të eksplorojnë amfiteatrin antik dhe muzeun arkeologjik, ndërsa shëtitorja e gjallë dhe bregdeti ofrojnë mundësi për lojëra dhe kohë të lirë.

“Grand Park-u në Tiranë ofron kënde lojërash dhe kafene përgjatë bregut të liqenit”, thanë Jack dhe Manon Dushku.

“Jo shumë larg Parkut të Madh, mund të çoni fëmijë të vegjël në Kopshtin Zoologjik të Tiranës dhe Kopshtin Botanik”, shtuan ata.

Shmangni vendet me turma turistësh

“Syri i Kaltër është një burim natyror mahnitës i njohur për ujërat e tij magjepsëse blu, i vendosur në Delvine të Sarandës. Fatkeqësisht, popullariteti i tij do të thotë se shpesh është i tejmbushur me turistë, veçanërisht gjatë verës”, tha Enuar Abasllari.

“Për të shmangur turmat, merrni parasysh të vizitoni atraksionet e njohura, si Syri i Kaltër ose Parku Kombëtar i Butrintit, herët në mëngjes ose vonë pasdite”, shtoi ai.

“Në vend të plazheve të njohura si Ksamili, eksploroni Plazhin e Lukovës ose Gjirin e Dafinës”, tha ai.

“Kur vizitoni objektet fetare, përshëndetni ngrohtësisht vendasit dhe mësoni disa fraza në shqip për të treguar respekt dhe për të ndërtuar një marrëdhënie”, tha Enuar Abasllari.

“Ndërsa kartat e kreditit pranohen gjerësisht në qytetet më të mëdha, qytetet më të vogla dhe zonat rurale mund të pranojnë vetëm para në dorë, kështu që sigurohuni të keni mjaftueshëm monedha vendase (Lek) për udhëtimet tuaja, veçanërisht kur shkoni në zona të largëta”, shtoi ai.