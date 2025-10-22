Procesi i zgjedhjes së anëtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe kontestimi i votimit nga gjyqtarja Naureda Llagami ka ndezur debatin në emisionin “Trialog” në RTSH 1, nën moderimin e Alba Alishanit. Analisti Arion Sulo dhe avokati e ish-magjistrati Gurali Brahimllari ofruan dy pikëpamje diametralisht të kundërta mbi prapaskenat e kësaj ngjarjeje.
Sulo: Pushteti po tenton të kapë Gjykatën
Analisti Arion Sulo artikuloi qëndrimin e tij se kontestimi i votës ka një prapavijë të fortë politike. Sipas Sulës, zbulimi i fletës së votimit dhe mënyrës së votimit kishte si qëllim të deklaronte vullnetin e votuesit, me qëllim që të mbështeste Llagamin.
“Unë them se e ka shtyrë pushteti zonjën Llagami… Ka shtysë politike të fortë për të kapur Gjykatën Kushtetuese. Shoh tentativa nga mazhoranca për të kapur të gjitha pushtetet,” deklaroi Sulo.
Ai pranoi se teknikisht vota është e pavlefshme për shkak të identifikimit, por theksoi se kjo praktikë është bërë rëndom.
Brahimllari: Llagami është në të drejtën e saj, s’ka prapavijë politike
Avokati Gurali Brahimllari e rrëzoi pretendimin se veprimi i gjyqtares Llagami kishte motiv politik.
“Nuk mendoj se ka shtysë politike. Llagami është në drejtën e saj,” argumentoi Brahimllari.
Ai theksoi se veprimi nuk ishte thjesht një gabim njerëzor, por një dëshirë e votuesit për të identifikuar vullnetin e tij, gjë që e bën votën teknikisht të pavlefshme. Megjithatë, ai këmbënguli se pavarësisht zërave, nuk beson se ka prapavija politike.
