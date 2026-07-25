Një rafineri nafte në qytetin rus të Tyumenit, në Siberinë Perëndimore, është përfshirë nga zjarri pas një sulmi me dron. Impianti ndodhet rreth 2 mijë kilometra larg territorit të Ukrainës, sipas raportimeve të mediave ukrainase.
Lajmi është bërë i ditur nga media ukrainase Ukrinform, e cila citon autoritetet lokale ruse. Guvernatori i rajonit të Tyumenit, Aleksandr Moor, deklaroi se një dron është rrëzuar brenda territorit të rafinerisë, duke shkaktuar zjarr, ndërsa ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë në vendngjarje.
Deri tani nuk ka raportime për viktima apo përmasat e dëmeve të shkaktuara. Banorët e zonës kanë deklaruar se kanë dëgjuar disa shpërthime dhe aktivizimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, ndërsa mbi rafineri është parë të ngrihet tym.
Rafineria e Tyumenit, një degë e kompanisë moskovite Ri-Invest, është një nga impiantet më të mëdha të pavarura të përpunimit të naftës në Rusi dhe konsiderohet rafineria kryesore në Distriktin Federal të Uraleve.
Impianti ka një kapacitet përpunimi prej rreth 8 milionë tonë naftë bruto në vit dhe prodhon naftë dizel Euro 5, benzinë, koks nafte, bitum dhe mazut.
Autoritetet ruse nuk kanë bërë të ditur deri tani autorin e sulmit, ndërsa Ukraina nuk ka marrë përgjegjësi zyrtare për incidentin.
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