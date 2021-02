Ambasadori italian në Republikën Demokratike të Kongos, Luca Attanasio, është vrarë pas një sulmi me armë. Bashkë me ambasadorin ka mbetur i vdekur dhe një polic që udhëtonte me, në një autokolonë të Kombeve të Bashkuara.

Sulmi ka ndodhur në pjesën lindor të Kongos dhe ende nuk dihet pse u sulmua autokolona e OKB. Një zëdhënës i autoriteteve në Kongo ka thënë për mediat se Attanasio vdiq teksa udhëtonte në një autokolonë dhe sulmi ishte pjesë e një plani për të rrëmbyer personelin e KB.

Deri tani bëhet me dije se sulmi ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit afër qytetit Kanyamahoro. Dhjetëra grupe të armatosura veprojnë në Kongon lindore, shumë mbetje të milicive që luftuan në luftëra civile rreth fundit të shekullit që rezultuan në miliona vdekje nga konfliktet, uria dhe sëmundjet.

Lidhur me sulmin kanë nisur hetimet, pasi është një incident ndërkombëtar dhe mund të ketë pasoja për grupin që ka sulmuar autokolonën e OBK.

