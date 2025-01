Të paktën 10 persona kanë vdekur dhe 30 të tjerë janë plagosur për shkak të përplasjes së një kamioni në turmë në rrugën Burbon të Nju Orllinsit të mërkurën, kanë bërë të ditur autoritetet.

Sulmi ka ndodhur në një zonë shumë të popullarizuar për turistët.

Mediat janë duke raportuar se një kamion është përplasur me turmën me shpejtësi të madhe, dhe më pas sulmuesi është larguar nga mjeti dhe ka nisur të gjuajë me armë.

Edhe Policia është thënë se është duke përgjigjur me armë zjarri kundër sulmuesit.

Shkaqet e incidentit nuk dihen ende./Rel/