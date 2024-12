Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, gjatë një mbledhje me anëtarët e qeverisë lëshoi akuza në drejtim të kryeministrit të Kosovës.

“Ajo që mund t’ju them nga kontaktet e mia është se në Kosovë presim që regjimi i Kurtit të shpallë fajtorë serbët pa asnjë provë në ditët në vijim”, u shpreh ai.

Vuçiç pretendoi se qëllimi është që Lista Serbe të mos marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Presidenti serb ka bërë të ditur se të mërkurën do të udhëtojë për në Bruksel, ku do të tregojë situatën në Kosovë para liderëve të Bashkimit Europian dhe vendeve anëtare.

Vuçiç foli edhe për sanksionet që Shtetet e Bashkuara pritet t’ia vendosin industrisë së naftës të Serbisë dhe për marrëveshjen e gazit me Rusinë, duke urdhëruar krijimin e ekipeve të punës për të luftuar për vendin, siç tha ai.

“Do të më duhet të bisedoj me presidentin e Federatës Ruse, Vladimir Putin, për sanksionet kur të vendosen dhe për marrëveshjen e gazit”, tha presidenti serb duke nënvizuar se ende nuk e di nëse do ta takojë personalisht apo do të flasë përmes telefonit.