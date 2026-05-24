Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka thirrur sot ambasadorin e Federatës Ruse në Tiranë, Alexey Zaitsev, pas sulmeve masive të ndërmarra nga Rusia gjatë natës në Ukrainë, ku u godit edhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Ernal Fino.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Alteo Hysi, bëri me dije se pala shqiptare ka shprehur protestë të ashpër ndaj incidentit, duke e cilësuar të papranueshëm cenimin e sigurisë së stafit diplomatik shqiptar në Ukrainë.
Sipas deklaratës zyrtare, gjatë takimit me ambasadorin rus u theksua se sulmet me raketa dhe dronë kanë rrezikuar seriozisht jetën dhe sigurinë e ambasadorit shqiptar në Kiev.
Ministria shqiptare deklaroi se ngjarja përbën shkelje të Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike dhe të detyrimeve ndërkombëtare që garantojnë mbrojtjen dhe paprekshmërinë e diplomatëve.
Gjithashtu, ambasadorit rus iu dorëzua një notë verbale, përmes së cilës autoritetet shqiptare kërkuan që Moska të respektojë normat ndërkombëtare dhe të garantojë sigurinë e personelit diplomatik të akredituar në zonat e konfliktit.
Sulmet e fundit ruse në Kiev janë ndër më të ashprat e javëve të fundit dhe kanë shkaktuar dëme në disa zona të kryeqytetit ukrainas, përfshirë edhe kompleksin ku jeton ambasadori shqiptar.
“Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme thirri ditën e sotme Ambasadorin e Federatës Ruse në Tiranë, Alexey Zaitsev, për t’i përcjellë protestën e ashpër pas sulmeve masive përgjatë natës me dronë dhe raketa, gjatë së cilave u godit kompleksi rezidencial ku banon Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Ukrainë.
Gjatë takimit u theksua se sulmet kishin cenuar rëndë sigurinë dhe jetën e Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë. Ky incident është i papranueshëm dhe krejtësisht në kundërshtim me Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike dhe detyrimet e tjera ndërkombëtare që garantojnë paprekshmërinë në çdo rrethanë të sigurisë dhe dinjitetit të stafit diplomatik të akredituar.
Ambasadorit rus iu dorëzua notë verbale dhe iu kërkua që të përcjellë thirrjen e palës shqiptare për të respektuar normat ndërkombëtare pranë autoriteteve të vendit të tij”, deklaroi për “Report Tv” zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Alteo Hysi.
