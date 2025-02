Janë publikuar pamjet nga sulmi ku mbetën të plagosur disa persona jashtë një gjykate në Gjermani, po mbahej seanca gjyqësore për vrasjen e boksierit shqiptar, Besar Nimani.

Sipas raportimeve të mediave gjermane, të plagosurit mësohet se janë familjarë të pandehurit për rastin e Nimanit.

Mësohet se vëllai i të pandehurit është qëlluar në këmbë, ndërsa i ati është qëlluar në mushkëri dhe është në gjendje kritike për jetën.

Sakaq raportohet se i plagosur ka mbetur dhe një person i tretë, identiteti i të cilit nuk dihet akoma.

Siç shihet edhe nga pamjet, qytetarët kanë vrapuar për t’u larguar nga zona teksa kanë dëgjuar të shtënat, ndërsa mund të dallohet edhe një tjetër, i cili thuhet se është plagosur dhe ka tentuar të vrapojë me një këmbë.

Schüsse am Bielefelder Landgericht



Seit einigen Wochen läuft am Landgericht in Bielefeld ein Prozess um den Tod eines Profiboxers – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Doch nun hat es Schüsse gegeben. pic.twitter.com/aWxzG98iTS

