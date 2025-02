Një valë lajmesh të rreme ka vënë në shënjestër politikën gjermane dhe ato kanë pothuajse gjithmonë të njëjtin synim: të krijojnë pasiguri, madje edhe kaos, në përpjekje për të forcuar krahët ekstremë . Me zgjedhjet vetëm një javë larg, votimi në Gjermani është një stres test i paprecedentë për demokracinë, në të cilin zëvendëspresidenti amerikan Vance sapo ka hyrë me një hakmarrje, duke ngatërruar Moskën me Evropën, duke e akuzuar atë për “censurimin dhe burgosjen e kundërshtarëve”. Le të analizojmë muajt e fundit. Në janar, dy video u shpërndanë në mediat sociale në Gjermani: vila 90 milionë euro e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Hollywood përpara se të digjej deri në themel në Los Anxhelos dhe ajo e presidentes së të Gjelbërve gjermanë, Franziska Brantner, e kompletuar me një hartë të Google Earth. Mesazhi është: “Ata bëjnë miliona duke tradhtuar interesat e njerëzve të zakonshëm”. Janë lajme të rreme të krijuara me qëllim, por ndërkohë ripostohen kudo dhe marrin miliona shikime . Franziska Brantner, 45 vjeç, gjithashtu i çmontoi me ironi, duke fotografuar veten me një koktej në dorë në motin gri të Berlinit dhe duke komentuar: “Unë jam ulur në vilën time në Kaliforni dhe do të doja t’ju tregoja se si funksionojnë falsifikatorët rusë”.

Skema qe perdorin falsifikatoret me baze ne Moske dhe servera ne Kaliforni

Fabrika ruse

Videoja e Scholz u shpërnda në TikTok më 10 janar nga Vinceunsympatischtv, një llogari gjermane që pretendon të jetë një llogari satire politike, por në realitet poston kryesisht përmbajtje që promovon partinë e ekstremit të djathtë Alternative für Deutschland (AfD). Sigurisht, në detin e dezinformatave peshqit në ujë janë të vegjël dhe të mëdhenj. Kur bëhet fjalë për Gjermaninë, rusët – si shtet – kanë një rol të veçantë . Është falë gazetarëve investigativë të gazetës së pavarur të lajmeve Correctiv – i njëjti grup që zbuloi planet e riemigrimit të AfD-së 15 muaj më parë – që të paktën një nga këto fushata ka dalë në dritë. Me një sërë detajesh të tilla që më në fund na lejojnë të kuptojmë modus operandi të Moskës. Këto janë 102 faqe, të lidhura së bashku dhe me sa duket portale lajmesh që shërbejnë si bazë për rusët. Qendra e Analizës së Kërcënimeve të Microsoft-it, e cila ndihmoi në zbulimin e tyre, e quajti këtë galaktikë Stuhia 1516 . Këto janë faqe doppelgänger , domethënë dublikatë: njëri është pothuajse identik me Spiegel, të tjerët kanë emra si Andere Meinung ose Klartext (“Opinion tjetër” dhe “Flisni qartë”), të tjerë marrin emrat e gazetave të zhdukura, si Berliner Tageblatt . Por në pjesën më të madhe, edhe nëse janë të regjistruara, ato janë ende të fjetura, si celula terroriste. Pas një inspektimi më të afërt, faqet janë plot me artikuj të shkruar në ChatGpt, përfshirë gabime, që përmbledhin përmbajtjen nga gazetat gjermane të ekstremit të djathtë ( Raporti 24, Philosophia Perennis, Compact ) dhe stacioni televiziv rus RT, i cili është i ndaluar në BE.

Vila fallco e kancelarit gjerman ne Kaliforni

Kush e menaxhon?

Vendet e Storm 1516 operohen nga amerikani John Mark Dougan . Një ish-marins dhe zëvendës sherif në Palm Beach, Florida, ai është një aktivist në lëvizjen e ekstremit të djathtë në SHBA Alt-Right , i njohur për fushatën e dezinformimit kundër Kamala Harris, e cila ka marrë azil politik në Moskë . Ai ka një trajnim të mirë ushtarak, njeh sistemet e policisë amerikane dhe, së fundi, ka mendjen e një perëndimori: e gjithë kjo e bën atë një pasuri të vlefshme për Moskën. Washington Post i kushtoi një profil të gjatë, duke pretenduar se ai paguhet drejtpërdrejt nga GRU, shërbimi ushtarak i Putinit. Ai u përgjigj në një email si ky: “E gjitha është e sajuar. Unë në fakt e shoh qeverinë ruse mjaft idiote, një bandë burokratësh të paaftë për të bërë asgjë”. Fillimisht, faqet, të cilat përdorin inteligjencën artificiale, mbështeteshin në serverë të vendosur në SHBA, në Silicon Valley, tani kalojnë nëpër ato që u janë vënë në dispozicion nga cari i ri i dezinformatave të Putinit : Valery Korovin . Dhe Korovin është kreu i Qendrës për Ekspertizën Gjeopolitike (CPE) në Moskë, e cila mori përsipër nga fabrika e trolleve në Shën Petersburg, IRA famëkeqe e themeluar nga Yevgeny Prigozhin. Kujtojmë se Prigozhin, i quajtur “kuzhinieri i Putinit”, ishte lideri i milicisë Wagner që u rebelua në Ukrainë për të marshuar me njerëzit e tij në Moskë dhe vdiq në shpërthimin e avionit të tij. Ne jemi, me fjalë të tjera, në zemër të fuqisë së Kremlinit, i cili e konsideron mjegullën e informacionit një armë gjeopolitike. Sa i përket Korovin, më 31 dhjetor 2024, Thesari i SHBA-së e vendosi atë nën sanksione për “përpjekje për të ndikuar në zgjedhjet në SHBA” dhe “ndërtim të një serveri që pret mjete gjeneruese të AI”.

Si funksionon

Se si është organizuar makina e dezinformimit mund të shihet përmes disa lajmeve që janë përhapur gjerësisht dhe origjinën e të cilave e ka identifikuar Correctiv .

“Një zhigolo afrikan i ofroi shërbime seksuale Ministres së Jashtme gjermane Annalena Baerbock gjatë një udhëtimi zyrtar në Afrikë”. Lajmi bazohet në një video-storie nga një afrikano-perëndimor, i cili në fakt është një aktor, të publikuar në uebsajtin nigerian Daily Post . Në pamje të parë duket si lajm, por në fakt bëhet fjalë për përmbajtje të markës , një reklamë me pagesë që nuk kalon nën kontrollin editorial. Më 31 korrik, lajmi u mor nga Zeitgeschenen.de , një nga 102 faqet e internetit të ushtrisë së Dougan, me titullin: «Ku shkojnë taksat gjermane? Baerbock angazhohet në turizëm seksual me një zhigolo afrikane gjatë udhëtimeve zyrtare.” Prej aty u rilançua nga faqet pro-Kremlinit dhe më pas nga influencuesit, duke gjeneruar 4300 aksione në pak orë. Më pas bëhet virale, aq sa Ministria e Jashtme gjermane detyrohet ta mohojë, duke deklaruar se është “false” dhe e përhapur nga “portale dezinformuese pro-ruse”. Por tani ka arritur në miliona njerëz.

Shembulli tjetër është një lajm që ka qarkulluar gjerësisht edhe në Itali. Më 17 dhjetor 2024, uebsajti kenian Tuko.co.ke , në një tekst tjetër me pagesë, shkroi se “sipas një marrëveshjeje të arritur në fillim të këtij viti nga presidenti kenian William Ruto dhe kancelari gjerman Olaf Scholz, 1.9 milionë punëtorë kenianë do të udhëtojnë në Gjermani për të plotësuar rolet në sektorë që përjetojnë mungesa të rënda të fuqisë punëtore”. Këto tre rreshta bëhen baza për një artikull në Presseneu.de (një nga 102 të Dougan-it), i riprodhuar më pas nga faqet simotra dhe i marrë nga influencues të njohur pro-rus. Ajo ndez një debat politik që zgjat pesë ditë. Në Itali riniset si lajm nga gazeta të shumta, përfshirë shtypin tradicional. E vërteta, megjithatë, ishte diçka tjetër. Më 13 shtator 2024, Ministri i Jashtëm Kenian Musalia Mudavadi dhe Ministrja e Brendshme gjermane Nancy Faeser nënshkruan një marrëveshje dypalëshe në Berlin: Gjermania do të hapë kanale ligjore për disa mijëra punëtorë të kualifikuar nga Kenia, në këmbim që Kenia të riatdhesojë emigrantët e paligjshëm kenianë. Ndaj nisemi nga një fakt real, kemi një faqe të huaj lajmesh që lançon kundrejt pagesës një lajm tërësisht të manipuluar, i cili më pas merret në vendin e origjinës dhe futet në “fans” të të gjithë filialeve.

Efekti i shumëzuesit

Së fundi, një rol kyç i takon ndikuesve që postojnë këtë përmbajtje në mediat sociale . Sipas analizës së Correctiv, ndër më të rëndësishmet në Gjermani janë Alina Lipp ( Telegram ), Michael Wittwer (politik ekstremist nga Pro Chemnitz ), Jovica Jovic, Alena Dirksen (restaurate, shumë aktive). Askush nuk ka vërtetuar se ata kanë marrë ndonjëherë ndonjë dëmshpërblim. Së dyti, ka qindra llogari simpatizantësh. Duket si një version i përditësuar i manualeve të vjetra të KGB-së. Nuk është rastësi që këto lajme synojnë politikanët më anti-Putin, si Baerbock dhe Habeck. Duket e pabesueshme që një lajm kaq i vogël i rremë mund të ndezë zjarre të tilla, por kështu funksionon parimi i ngjitjes dhe kur helmi i lajmeve të rreme hyn në qarkullim, nuk dallohet nga rrjedha normale e informacionit. Më tej, lajmi edhe pse i përgënjeshtruar, mbetet në kujtesë. Dhe herët a vonë, të gjithë kemi rënë pas disa gënjeshtrash .

Musk (mbi 217 milionë ndjekës në X) ka zhvilluar një obsesion maniakal me Gjermaninë, duke lejuar që përmbajtja e AfD të arrijë një audiencë të paparë.

Musk, partneri

Mbështetja e njeriut më të pasur në botë për Alternative für Deutschland ishte një ndryshim i lojës. Musk (mbi 217 milionë ndjekës në X) ka zhvilluar një obsesion maniakal me Gjermaninë, duke lejuar që përmbajtja e AfD të arrijë një audiencë të paparë. Intervista me Alice Weidel u ndoq live nga 200 mijë njerëz, por klipet individuale patën miliona shikime. Ai ku lideri i AfD-së pretendon se “Hitleri ishte komunist” ndërsa Musk pohon me kokë, është parë nga mbi 20 milionë njerëz. Modeli algoritmik i X, shpjegon Newsguard për Dataroom , favorizon përmbajtjen me angazhim të lartë, duke i shtyrë postimet më ekstremiste në krye. Në të vërtetë, postimet e Alice Weidel dhe nostalgjik nazist Björn Höcke janë bërë më të dukshme. Eksperti i komunikimit Johannes Hillje flet për një efekt të vërtetë përshpejtimi që Musk ka pasur në AfD dhe eurodeputeti i AfD Marc Jongen e ka pranuar: ka “një ndryshim rrënjësor nga i cili po përfitojmë”, Musk është “një partner i madh në angazhimin tonë kundër censurës së internetit”. Në fund të fundit, një tjetër strateg i madh Trumpian, Steve Bannon, kishte teorizuar pothuajse dhjetë vjet më parë: “Vërshoni zonën me mut, gjithçka shkon: gënjeshtrat, ekzagjerimet, çdo gjë që ju lejon të avanconi betejën tuaj politike” . Me pak fjalë: dezinformoni pa kufi dhe respekt për qytetarët. Dhe strategjia, me sa duket, funksionon.

(…) në Gjermani, çështja kryesore është konvergjenca e lajmeve të rreme pro-ruse dhe propagandës së ekstremit të djathtë (…)

Kundërmasat

Statistikat në dorë, njerëzit janë të vetëdijshëm për problemin. Sipas një sondazhi të Bitkom, 88 për qind e gjermanëve kanë frikë nga manipulimi i zgjedhjeve , 31 për qind thonë se e kanë hasur atë. Më të dyshuarit janë Rusia (45%), SHBA (42%), Kina (26%). 80% kërkojnë që qeveria të merret me të, 71% madje do të donin një ministri të pavarur “me burime dhe mjete” për ta luftuar atë . Në Gjermani, Zyra për Mbrojtjen e Kushtetutës ka ngritur një task forcë parazgjedhore për mediat sociale. Përveç kësaj, qeveria ka krijuar Qendrën për Zbulimin e Manipulimit të Informacionit të Huaj me vendndodhje në Berlin : ajo ka një staf prej 12 personash, por ata vetë e pranojnë se nuk kanë arritur të zhvillojnë të gjitha kundërmasat. Më në fund, shumë parti janë mbuluar. Të Gjelbrit, objektivi kryesor i rusëve, kanë një kod sjelljeje dhe një ekip të brendshëm që ndihmon deputetët e sulmuar. Këshilla e parë? “Qëndroni të qetë”. Mos ndërhyni nëse lajmi, sado i rremë, ka pak ndjekës. Shumica e lajmeve të rreme lindin dhe vdesin në Telegram dhe eksitimi i tepërt vetëm e përforcon atë.

Sigurisht, në Gjermani, çështja kryesore është konvergjenca e lajmeve të rreme pro-ruse dhe propagandës së ekstremit të djathtë: në një masë të madhe ato ushqehen me njëri-tjetrin, veçanërisht pas mbështetjes së Musk për AfD-në. Por siç e dimë mirë tani, qëllimi i lajmeve të rreme nuk është që t’i bëjë njerëzit të besojnë se ato janë të vërteta, por përkundrazi të gjenerojë mosbesim ndaj institucioneve, duke e bërë të padallueshme të vërtetën nga e rreme, siç shkroi Hannah Arendt me shumë kthjelltësi pesëdhjetë vjet më parë. Në rastin e “fushatës së Rusisë”, qëllimet politike duken të qarta: dobësimi i mbështetjes për Ukrainën, krijimi i ndarjeve duke shfrytëzuar çështje të ndjeshme si emigracioni dhe kriza ekonomike, dhe forcimi i populistëve anti-establishment. Në thelb, dobësimi i lidhjes së fortë të Evropës. Por ndoshta ka edhe një ambicie më tinzare dhe malinje. Nëse edhe Gjermania, historikisht një nga vendet më të qëndrueshme në BE, nuk është në gjendje të mbrohet nga këto sulme, mesazhi është i qartë: asnjë demokraci nuk është më e sigurt .

Marre nga dataroom@corriere.it