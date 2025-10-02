Detaje të reja kanë dalë në dritë rreth burrit që kreu sulmin vdekjeprurës në një sinagogë në zonën Crumpsall të Mançesterit, ku humbën jetën dy persona.
Sipas informacionit dhe videos së publikuar nga Daily Mail, burri drejtoi një makinë drejt një turme të enjten në mëngjes dhe më pas goditi me thikë një person.
Në video, burri – të cilin autoritetet besojnë se është i vdekur – shihet duke u fshehur jashtë sinagogës, i veshur me një rrip për të cilin policia është pothuajse e sigurt se ishte një “rrip vetëvrasës” që përmbante eksplozivë.
Sulmuesi u qëllua për vdekje nga policia, por ky informacion nuk është konfirmuar ende.
Një dëshmitar i incidentit tragjik përshkroi për të njëjtën media se autori i krimit “lëvizte nga një viktimë në tjetrën në një mënyrë ‘robotike’, sikur të kishte një punë për të bërë, duke synuar këdo që mbante një kippur (një lloj veshjeje që veshin hebrenjtë)”.
Vërehet se sulmi ndodhi gjatë Yom Kippur (Dita e Shlyerjes), e cila konsiderohet një ditë e shenjtë për hebrenjtë dhe përkujtohet nga 1 deri në 2 tetor.
Autoritetet e quajnë atë një “sulm terrorist agresiv”.
Njësia e çaktivizimit të bombave u thirr gjithashtu në vendin e sulmit, pasi kishte frikë se sulmuesi kishte ndërmend të shpërthente një pajisje që besohet se ishte në brezin e tij.
“Policia e Mançesterit mund të konfirmojë se dy persona kanë vdekur pas një incidenti të rëndë jashtë Sinagogës së Komunitetit Hebraik në Heaton Park, në Middleton Road, Crumpsall. Një person i tretë, një burrë që besohet të jetë sulmuesi, u qëllua nga oficerët e GMP dhe besohet gjithashtu se ka vdekur”, tha policia në një deklaratë.
Policia e Mançesterit tha gjithashtu se “tre anëtarë të tjerë mbeten në gjendje të rëndë”. “Një numër i madh njerëzish që luteshin në sinagogë në kohën e incidentit u mbajtën brenda ndërsa zona e menjëhershme ishte e siguruar, por që atëherë janë evakuuar”, shtuan ata.
Sipas Skynews, Policia e Mançesterit të Madh tha se kishin “shpallur PLATO” – kodin kombëtar të përdorur nga policia dhe shërbimet e emergjencës kur përgjigjen ndaj një “sulmi terrorist agresiv”.
Kryeministri britanik do të kthehet herët nga një takim i Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen pas sulmit.
Në një postim të shkurtër në mediat sociale, Keir Starmer tha se ishte “i tronditur” nga sulmi në një sinagogë në Crumpshall. “Fakti që kjo ndodhi në Yom Kippur, ditën më të shenjtë në kalendarin hebraik, e bën atë edhe më të tmerrshme”, shtoi ai. “Mendimet e mia janë me të dashurit e të gjithë atyre që u prekën dhe falënderoj shërbimet e emergjencës dhe të gjithë ndihmësit e parë.”
Mobilizimi i parë
Policia u thirr në sinagogën Heaton Park në veri të Mançesterit në orën 9:30 të mëngjesit sipas orës lokale, pasi dëshmitarët raportuan se kishin parë një makinë të përplaste njerëzit dhe një person të ishte therur me thikë.
Shërbimet e urgjencës thanë se katër persona u trajtuan për lëndime nga makina dhe një thikë.
Policia hapi zjarr dhe një person u godit, me sa duket sulmuesi, tha shërbimi, pa thënë nëse burri ishte i vdekur.
Dëshmitarët thanë se një roje sigurie ishte therur me thikë.
Ambasada izraelite në Mbretërinë e Bashkuar lëshoi një deklaratë duke dënuar sulmin.
“Fakti që një akt i tillë dhune po kryhet në ditën më të shenjtë të kalendarit hebraik, në një vend lutjeje, është i tmerrshëm dhe thellësisht shqetësues”, thuhet në deklaratë.
Ambasada tha se ishte në kontakt të ngushtë me komunitetin hebraik të Mançesterit dhe autoritetet britanike për të monitoruar zhvillimet dhe për të siguruar që të ofrohej mbështetja e nevojshme.
“Siguria e komuniteteve hebraike në Mbretërinë e Bashkuar duhet të garantohet”, theksoi ambasada izraelite.
“Mendimet dhe lutjet e popullit të Izraelit janë me viktimat, familjet e tyre dhe të gjithë komunitetin hebraik në këtë kohë të vështirë.”
