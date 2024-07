Dy fëmijë kanë vdekur dhe disa të tjerë mbeten të shtruar në spital në gjendje kritike pas një goditjeje me thikë në një klasë kërcimi dhe yoga me temë Taylor Swift në Mbretërinë e Bashkuar të hënën.

Në një konferencë për shtyp, shefi i policisë Merseyside Serena Kennedy konfirmoi vdekjen e dy fëmijëve, duke thënë se nëntë fëmijë të tjerë janë plagosur dhe gjashtë janë në gjendje kritike. Kennedy shtoi se dy të rritur janë gjithashtu në gjendje kritike.

Policia konfirmoi se një 17-vjeçar me origjinë nga Cardiff u arrestua në lidhje me goditjen me thikë. Kennedy tha në konferencën për shtyp se është dërguar në paraburgim me dyshimin për vrasje dhe tentativë vrasjeje.

Hetimi është ende në fazat e hershme dhe motivi është ende i paqartë, por policia nuk e ka quajtur si terrorist.

Kryeministri Keir Starmer e quajti ngjarjen “me të vërtetë të tmerrshme” dhe “i gjithë vendi është thellësisht i tronditur”.

Sulmuesi, i përshkruar si i veshur me një maskë në fytyrë, mbërriti në Hart Street me një taksi dhe refuzoi të paguante tarifën, tha një dëshmitar.

Shumë njerëz raportuan se kishin parë disa fëmijë të vegjël të gjakosur në rrugë, pasi u goditën me thikë. Disa dëshmitarë thonë gjithashtu se dëgjuan një grua që vraponte në rrugë duke bërtitur “vajza ime është goditur me thikë”.