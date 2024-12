Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, po i drejtohet popullit në një konferencë për shtyp të thirrur në mënyrë urgjente lidhur me shpërthimin në Zubin Patok.

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha se Serbia ka “informacione se kush mund të jetë autori”.

“Ne si shtet serioz nuk jemi marrë me akuzat. Hetimi do të tregojë, kemi dyshime të caktuara, mendojmë se kemi informacione të caktuara dhe kush mund të jetë autori“,- theksoi presidenti serb.

Vuçiç shtoi se institucionet kompetente në Beograd do të vazhdojnë hetimet, duke informuar në mënyrë periodike opinionin publik për çdo zbulim.

Ai tha gjithashtu se autoritetet në Beograd, në përputhje me Marrëveshjen e Brukselit, janë të gatshme për bashkëpunim jo vetëm me EULEX-in dhe KFOR-in, por edhe me Prishtinën.

“Ne jemi të hapur dhe absolutisht të gatshëm për të biseduar”, tha Vuçiç.