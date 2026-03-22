Irani nuk është përgjegjës dhe nuk është i përfshirë në sulmet me raketa kundër bazës ushtarake anglo-amerikane në Diego Garcia në Oqeanin Indian.
Kështu ka deklaruar një zyrtar i lartë iranian për mediat. Ky mohim erdhi pasi The Wall Street Journal raportoi se dy raketa balistike me rreze të mesme veprimi ishin lëshuar drejt bazës, por nuk arritën ta godisnin atë.
Diego Garcia është një nga dy bazat që Mbretëria e Bashkuar ka autorizuar Shtetet e Bashkuara të përdorin si pjesë të fushatës së saj kundër Iranit.
Incidenti i raportuar tërhoqi vëmendjen sepse Diego Garcia ndodhet 4,000 kilometra larg Iranit, dyfishi i limitit prej 2,000 kilometrash që Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi pretendoi se Teherani e ka vendosur qëllimisht për raketat e tij.
Ishulli, më i madhi i arkipelagut Chagos në Oqeanin Indian, ka pritur një prani të përbashkët ushtarake SHBA-Britani që nga vitet 1970 dhe shërben si bazë për bombarduesit me rreze të gjatë veprimi dhe asete të tjera strategjike.
