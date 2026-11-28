Socialistët dënuan aktet e dhunës gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë. Ministri i Kulturës, Blendi Gonxhja, tha se shfaqja “Mbreti Luan”, e planifikuar për në orën 18:00, u anulua pasi protestuesit goditën dyert e Teatrit të Kukullave dhe hodhën molotov në ambientet e godinës. Gonxhja dënoi sulmin ndaj teatrit, duke thënë se dhuna meriton të dënohet.
“Sot, më 28 Nëntor në orën 18:00, Teatri i Kukullave duhej të hapte perden për “Mbretin Luan”. Të gjitha biletat ishin shitur, por pas dhunës së sotme, shfaqja e mbrëmjes u anulua sepse protestues të papërgjegjshëm goditën dyert e teatrit dhe hodhën molotov në ambientet e godinës.
NDALONI luftën me mullinjtë e erës, STOP djegies dhe shkatërrimit të Teatrit të Kukullave! Fëmijët aty ndjekin shfaqjet e tyre të dashura. BOLL trauma u janë shkaktuar, mos i lini pa skenën e tyre artistike, mos ua anulloni festat, planet, JETËN!
E drejta për të protestuar paqësisht garantohet, ndërsa dhuna e verbër ndaj institucioneve që u përkasin të gjithëve meriton dënim të qartë nga gjithësecili. Lutja e tyre më prekëse”, shkroi Gonxhja.
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