Gjashtë persona kanë humbur jetën pas një sulmi me armë zjarri në Kiev, ku mes viktimave është edhe autori, i cili u vra nga forcat speciale të policisë.
Sipas autoriteteve, një person i armatosur hapi zjarr ndaj kalimtarëve në zonën Holosiivskyi të kryeqytetit ukrainas, përpara se të strehohej brenda një supermarketi.
Fillimisht u raportuan pesë viktima, por bilanci u rrit në gjashtë pasi një grua e plagosur ndërroi jetë në spital, sipas kryebashkiakut të Kievit.
Ministri i Brendshëm i Ukrainës, Ihor Klymenko, konfirmoi se forcat speciale hynë në supermarket për të arrestuar autorin, por ai u vra gjatë operacionit.
Sipas Prokurorit të Përgjithshëm, Ruslan Kravchenko, autori ishte një 58-vjeçar nga Moska, i cili dyshohet se përdori një armë automatike. Ndërkohë, raportohet se një zjarr shpërtheu edhe në apartamentin ku ai rezultonte i regjistruar si banues.
