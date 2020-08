Janë arrestuar në Tiranë edhe dy persona të dyshuar për ngjarjen në Tushemisht.

Më herët, për ngjarjen e ndodhur në fshatin pogradecar janë vënë në pranga edhe 5 persona të tjerë.

Sulmi ndaj hotel “Voloreka” në Tushemisht ka ndodhur më datë 8 gusht.

Më herët, po për këtë ngjarje janë arrestuar shtetasit Ilir Berberi, 52 vjeç, banues në Pogradec dyshohet të ketë rolin e organizatorit të ngjarjeve të ndodhura pranë hotelit, ku në bashkëpunim me tre personat e mësipërm dhe disa të tjerë, kanë kanosur me armë zjarri shtetasin J. M., si edhe kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të hotelit, duke i shkaktuar dëme materiale godinës dhe 7 mjeteve të parkuara. Informon policia.

Bashkëpunëtorët e tjerë të arrestuar janë Ilir Meçolli 29 vjeç, Ardian Xhuti, 29 vjeç, banues në Zvezdë, Maliq dhe Elvir Haxhiaj 32 vjeç, banues në Pojan, Maliq (i dënuar më parë për veprën penale “Vjedhja”). Ndersa dy ditë më parë u arrestua Mariglen Topuzi.

Operacioni i koduar “Driloni” u mor në pyllin e fshatit Vërdovë, Pogradec.

Ata kishin ngritur një çadër që kishte ngritur enkas për t’u strehuar

Policia thotë se Berberi është organizatori i kësaj ngjarje dhe në momentin e arrestimit u kap dhe me armë zjarri pistoletë me vete dhe 59 fishekë që i posedonte pa leje.

/e.rr