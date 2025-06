Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka postuar përsëri në rrjetet sociale, këtë herë për t’iu drejtuar sulmeve iraniane ndaj një baze amerikane në Katar.

Ai e përshkroi atë si një “përgjigje shumë të dobët”, të cilën SHBA-ja e “priti” dhe e “kundërshtoi në mënyrë shumë efektive”.

“Janë qëlluar 14 raketa – 13 u rrëzuan dhe 1 u ‘lirua’ sepse po shkonte në një drejtim jo kërcënues”, shtoi ai.

“Kam kënaqësinë të njoftoj se ASNJË amerikan nuk u lëndua dhe mezi u shkaktua ndonjë dëm.”

Ai shtoi: “Më e rëndësishmja, ata e kanë nxjerrë të gjithën nga ‘sistemi’ i tyre dhe, shpresojmë, nuk do të ketë më URREJTJE.”

“Dua të falënderoj Iranin që na dha njoftimin e hershëm, gjë që bëri të mundur që të mos humbiste jetë dhe të mos lëndohej askush.

“Ndoshta Irani tani mund të vazhdojë drejt Paqes dhe Harmonisë në Rajon, dhe unë do ta inkurajoj me entuziazëm Izraelin të bëjë të njëjtën gjë.”

POSTIMI I PLOTE

Irani zyrtarisht i është përgjigjur shkatërrimit tonë të objekteve të tyre bërthamore me një përgjigje shumë të dobët, të cilën e prisnim, dhe e kemi kundërshtuar shumë në mënyrë efektive. Janë qëlluar 14 raketa – 13 u rrëzuan dhe 1 u “lirua”, sepse po shkonte në një drejtim jo kërcënues. Jam i kënaqur të raportoj se ASNJË amerikan nuk u lëndua dhe mezi u shkaktua ndonjë dëm. Më e rëndësishmja, ata i kanë nxjerrë të gjitha nga “sistemi” i tyre dhe, shpresojmë, nuk do të ketë më URREJTJE. Dua të falënderoj Iranin që na dha njoftim të hershëm, gjë që bëri të mundur që të mos humbiste asnjë jetë dhe askush të mos lëndohej. Ndoshta Irani tani mund të vazhdojë drejt Paqes dhe Harmonisë në Rajon dhe unë do ta inkurajoj me entuziazëm Izraelin të bëjë të njëjtën gjë. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje!

Dua të falënderoj Emirin e Lartë të Katarit për gjithçka që ka bërë në kërkimin e Paqes për Rajonin. Lidhur me sulmin e sotëm në Bazën Amerikane në Katar, kam kënaqësinë të raportoj se, përveçse nuk ka pasur amerikanë të vrarë ose të plagosur, dhe shumë e rëndësishme, nuk ka pasur as katarianë të vrarë ose të plagosur. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje!

DONALD J. TRUMP, PRESIDENT I SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS