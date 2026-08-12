Autoritetet polake kanë njoftuar një rrjedhje masive të të dhënave mjekësore dhe personale të rreth 19 milionë qytetarëve, pas një sulmi kibernetik ndaj një kompanie që ofronte softuer për sektorin shëndetësor.
Ministri i Çështjeve Dixhitale, Krzysztof Gawkowski, e cilësoi incidentin si “një nga incidentet më të mëdha” të sigurisë kibernetike të regjistruara ndonjëherë në Poloni, vend me rreth 37 milionë banorë.
“Nuk ka asgjë që të tregojë sot se kemi të bëjmë me një sulm nga jashtë, me origjinë nga Rusia ose ndonjë shtet tjetër”, deklaroi Gawkowski.
Sipas hetimeve paraprake, autorët e sulmit dyshohet se kanë vepruar për motive financiare. Ministri tha se autoritetet nuk do të paguajnë shpërblim dhe paralajmëroi ndjekje të ashpër penale për personat përgjegjës.
Të dhënat e vjedhura kanë një madhësi prej rreth dy terabajtësh dhe përfshijnë kryesisht informacione mbi vizitat mjekësore, recetat dhe dokumente të tjera të përdorura për monitorimin e pacientëve.
Autoritetet polake theksuan se natyra dhe shtrirja e të dhënave të komprometuara ndryshon nga një qytetar te tjetri. Për këtë arsye, qeveria ka njoftuar krijimin e një mekanizmi që do t’u mundësojë qytetarëve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë prekur nga sulmi.
Rreth 12 mijë institucione mjekësore përdornin shërbimet e kompanisë që u vu në shënjestër të sulmit kibernetik, duke e bërë incidentin një prej rasteve më të mëdha të komprometimit të të dhënave në sektorin shëndetësor në Poloni.
Leave a Reply