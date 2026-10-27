Një sulm kibernetik i kohëve të fundit në sistemet kompjuterike të Dhomës së Deputetëve të Italisë preku llogaritë e email-it të disa ligjvënësve, përfshirë kryeministren Giorgia Meloni, raportoi të martën agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Sulmi preku të gjithë sistemin kompjuterik të dhomës, por u përmbajt nga teknikët e saj, tha agjencia.
Burime nga zyra e kryeministres, thanë se llogaria e prekur e Melonit nuk ishte ajo që ajo përdor për komunikimet qeveritare.
Burime në Dhomën e Deputetëve thanë se incidenti nuk përbënte një emergjencë, duke shtuar se sulme të tilla ndodhin çdo ditë.
“Të gjitha masat mbrojtëse janë zbatuar”, përfshirë bashkëpunimin me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike, citoi ANSA burimet.
Masat mund të përfshijnë çaktivizimin e përkohshëm të funksioneve të caktuara të sistemit kompjuterik, të cilat burimet i përshkruajnë si praktikë standarde.
Ata thanë gjithashtu se sulme dhe presione të ngjashme mbi sistemet e IT-së duket se janë intensifikuar ditët e fundit, duke përfshirë edhe kundër institucioneve të tjera kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare.
The post Sulmi kibernetik synon llogaritë e email-it të ligjvënësve italianë, përfshirë atë të Melonit appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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