Franca planifikon të dërgojë sisteme anti-raketash dhe anti-dronë në Qipro, pasi një bazë ajrore britanike në ishull u sulmua nga dronë, thanë zyrtarët qipriotë të martën, ndërsa Greqia u zotua të mbrojë shtetin e vogël mesdhetar.
Shprehjet e mbështetjes për Qipron, e cila ka aftësi modeste mbrojtëse dhe asnjë forcë ajrore, pasuan sulmin e së hënës ndaj RAF Akrotiri. Edhe pse baza konsiderohet territor sovran britanik, ajo është afër zonave të populluara të banuara nga qipriotë, duke bërë që qindra njerëz të evakuohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa shteti i BE-së u përfshi papritur në trazira pas sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit dhe sulmeve hakmarrëse në të gjithë rajonin nga Teherani.
Franca do të dërgojë sisteme anti-raketash dhe anti-dronë, si dhe një fregatë, tha zëdhënësi i qeverisë qipriote Konstantinos Letymbiotis, duke konfirmuar raportet e publikuara më parë në agjencinë shtetërore të lajmeve CNA. Presidenti francez Emmanuel Macron ia komunikoi qëllimin presidentit qipriot Nikos Christodoulides herët të martën.
Në Paris, Shtabi i Përbashkët i ushtrisë franceze tha se po vlerësonte vazhdimisht situatën. “(Forcat e armatosura franceze) po veprojnë në koordinim me partnerët tanë rajonalë me qëllim që të kontribuojnë në stabilitetin e rajonit, veçanërisht sipas marrëveshjeve ekzistuese të mbrojtjes”, tha ai në përgjigje të një kërkese për koment nga Reuters.
Zyrtarët qipriotë thanë se një dron Shahed i prodhuar në Iran që shkaktoi dëme të kufizuara në pistën e RAF Akrotiri i kishte shpëtuar radarit duke fluturuar në një lartësi të ulët dhe ka shumë të ngjarë të jetë qëlluar nga grupi militant Hezbollah i mbështetur nga Irani nga Libani. Dy dronë të tjerë u interceptuan gjithashtu të hënën.
Greqia më vonë dërgoi katër avionë luftarakë F-16 në ishull. Dy fregata, njëra e pajisur me sistemin e saj të bllokimit të dronëve Centauros, po lundronin gjithashtu drejt Qipros. Britania ende nuk ka vendosur nëse do të dërgojë një anije luftarake për të mbrojtur bazën, tha të martën një burim i afërt me çështjen.
Centauros, i cili është vendosur me sukses kundër rebelëve Houthi që sulmojnë korridoret detare pranë Jemenit, mund të zbulojë dhe çaktivizojë dronë që fluturojnë ulët, madje edhe ata që përqafojnë terrenin ose fluturojnë mbi sipërfaqen e detit.
“Greqia është e pranishme dhe do të vazhdojë të jetë e pranishme për të ndihmuar në çdo mënyrë në mbrojtjen e Republikës së Qipros”, tha Ministri Grek i Mbrojtjes, Nikos Dendias, gjatë një vizite në Nikosia të martën.
