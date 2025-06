Sulmi i SHBA në impiantet bërthamore të Iranit, eksperti: Ky sulm mund të ndryshojë kastën politike të shtetit islamik

Ditën djeshme në mbrëmje, SHBA ka kryer një sulm ajror për të asgjësuar tre impiante bërthamore iraniane si Fordow, Natanz dhe Esfahan. Presidenti i SHBA-ve Donald Trump ka thënë se operacioni ‘Çekani i Mesnatës’ ka përfunduar me sukses.

Lidhur me këtë zhvillim ka folur për Report Tv dhe eksperti i sigurisë Bedri Elezi. Elezi ka thënë se kjo goditje e kryer nga SHBA do të bllokojë mundësin e Iranit për të përdorur armë bërthamore. Në vijim thotë ai, kur të publikohet raporti i detajuar nga SHBA do të shihet me detaje edhe dëmi real i kryer në këto tre impiante të rrezikshme, të cilat ishin një paralajmërim kërcënues për vendet përreth Lindjes së Mesme por edhe më gjerë.

Më tej Elezi ka thënë se ky sulm nuk konsiston vetëm në asimilimin e programit bërthamor të Iranit, por mund të jetë dhe një nisje për një ndryshim të kastës politike të regjimit të vendosur në shtetin islamik.