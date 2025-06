Politologu Alban Daci thotë se sulmi i SHBA ndaj objekteve bërthamore të Iranit, është ndërhyrje për t’i dhënë fund konfliktit midis Tel Avivit dhe Teheranit.

Në një intervistë për “Tirana Live” në ABC News, Daci u shpreh se qëllimi kryesor i SHBA, është rënia e regjimit në Iran.

“Ndërhyrja e SHBA është mundësi që ky konflikt të mbarojë. Ndërhyrje e një arbitri të tretë, jep mundësi që ky konflikt të mbarojë. Është një konflikt i panevojshëm, nuk ka ndonjë shpjegim konkret. Unë nuk është se e prisja, por shpresoja që të ndërhynin SHBA. Përtej iluzionit dhe faktit që Irani është vend i braktisur nga vendet myslimane, është një shenjë dëshpëruese. Qëllimi është rrëzimi i regjimit. Krijimi i një anarike për disa vite, dobësimi i Iranit përballë Izraelit dhe vendeve të tjera arabe. Nuk do të kalojë muaji, kam përshtypjen se Khamenei do ketë fund të ngjashëm me Sadam Hysein. Nuk ka asnjë alternativë tjetër për të. SHBA dhe Izraelit i intereson një situatë anarkie, si Iraku i sotëm”, theksoi ai.