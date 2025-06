Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei i është përgjigjur Katarit në reagimin e tij për shkelje të sovranitetit me sulmin me raketa drejt bazës amerikane në Doha, se Irani nuk ka shkelur të drejtat e askujt.

“Ne nuk kemi shkelur të drejtat e askujt,” tha ai në një postim në X duke shtuar se as nuk do të pranojmë kurrë që dikush të shkelë të drejtat tona dhe nuk do të dorëzohemi para shkeljes së askujt.