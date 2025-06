I ftuar në emisionin “Log.” , Demiraj u shpreh se për të verifikuar suksesin e operacionit dhe për të siguruar goditjen përfundimtare të objektivit, është e nevojshme ndërhyrja me forca speciale në terren.

Ai vlerësoi operacionin si një ndër më të mirëplanifikuarit dhe të ekzekutuarit, por theksoi se pa një komponent tokësor, nuk mund të flitet për një sukses të plotë strategjik.

“Unë mendoj se sulmi ishte një vendim i duhur në kohën e duhur, por nuk besoj se ka arritur objektivat strategjike. Jam i sigurt se ato objektivat që u deklaruan nga presidenti dhe zv presidenti nuk janë realizuar. Këtë e them me siguri të plotë sepse e kam shumë të qartë aftësinë dhe kapacitetin e GBU-57 AB sesa aftësi dhe kapacitete kanë pavarësisht faktit që janë përdorur 14 dhe janë përdorur në nyejt kryesore. Së dyti, duke patur parasysh thellësinë në të cilat ndodhen ato tunelet nën tokësore. Unë kam thënë se edhe në rast se bombardohen nuk besoj. Unë e kam thënë që objektivi nuk arrihet me një bombardim të vetëm. Të gjitha këto operacione që janë strategjike të nivelit të lartë, planifikimi, ekzekutimi i këtij operacioni ishte fantastik. Me qëllim përfundimin e këtij operacioni dhe verifikimin e rezultatit të arritur, nëse është arritur objektivi apo jo, të gjitha këto sulme kombinohen me futjen e forcave speciale në terren”, tha Demiraj.