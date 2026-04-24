Mes të vrarëve në tre sulme të ndara izraelite të premten në të gjithë Gazën ishin një grua dhe një fëmijë, thanë zyrtarët shëndetësorë.
Një sulm me dron në pasdite pranë një pike kontrolli policor në veriperëndim të qytetit të Gazës vrau dy palestinezë dhe plagosi dy të tjerë, sipas zyrtarëve të spitalit Shifa.
Ushtria izraelite e pranoi sulmin, duke thënë se kishte në shënjestër “terroristë”, por pa dhënë prova apo detaje të mëtejshme.
Në mbrëmje, një tjetër sulm goditi një automjet policor në jug të Gazës, duke vrarë të paktën pesë persona, sipas zyrtarëve të spitalit Nasser. Një sulm i tretë në veri të Gazës vrau një grua dhe një fëmijë, thanë zyrtarët e spitalit Shifa.
Ushtria izraelite nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment mbi sulmet e mbrëmjes.
Sulmet vdekjeprurëse izraelite janë një kërcënim pothuajse i përditshëm në Gaza, ku më shumë se 790 palestinezë janë vrarë pavarësisht një armëpushimi me Hamasin që nga tetori, sipas shifrave nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza e drejtuar nga Hamasi.
