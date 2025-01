Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk ka dënuar sulmet e pamëshirshme të Izraelit ndaj objekteve të kujdesit shëndetësor të Gazës duke e përshkruar situatën si një “katastrofë të të drejtave të njeriut që shpaloset para syve të botës”.

Gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi situatën në enklavë, Turk paralajmëroi për pasojat shkatërruese të shkatërrimit të spitaleve nga Izraeli, i cili jo vetëm u mohon palestinezëve aksesin në kujdesin shëndetësor, por gjithashtu heq strehët kritike për civilët që kërkojnë siguri.

“Shkatërrimi i spitaleve në të gjithë Gazën shkon përtej privimit të palestinezëve nga e drejta e tyre për të pasur kujdes shëndetësor adekuat. Këto spitale siguruan strehim për mijëra njerëz që nuk kishin ku të shkonin tjetër”, theksoi ai.

Turk përmendi shembuj të tillë si Spitali Kamal Adwan, i cili u bë i pafuqishëm pasi forcat izraelite bastisën dhe dogjën ndërtesën, dhe Spitali Al-Awda, i cili po përpiqet të funksionojë nën sulme të pamëshirshme.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) i ka bërë jehonë shqetësimeve të Turk. Richard Peeperkorn, përfaqësuesi i OBSH-së për Bregun Perëndimor dhe Gazën, përshkroi sesi spitalet në Gazë janë kthyer në sheshe beteje, duke i privuar pacientët nga kujdesi për shpëtimin e jetës.

Pavarësisht këtyre kushteve të rënda, Peeperkorn përgëzoi punonjësit shëndetësorë dhe organizatat e ndihmës për mirëmbajtjen e shërbimeve në rrethana të pamundura.

OKB-ja ka paralajmëruar vazhdimisht se operacionet ushtarake të Izraelit e vënë në rrezik gjithë popullsinë palestineze. Thirrjet për një hetim të pavarur dhe transparent mbi sulmet ndaj spitaleve dhe personelit të kujdesit shëndetësor mbeten pa përgjigje.

Turk gjithashtu i kërkoi Izraelit të sigurojë ndihmë të pakufizuar humanitare dhe të përmbushë detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar duke i dhënë fund pushtimit të territoreve palestineze.

OKB-ja dhe organizatat ndërkombëtare u kanë bërë thirrje fuqive globale që të ndërhyjnë dhe të mbrojnë civilët në Gazë.

Turk paralajmëroi se “krimet mizore” mund të përshkallëzohen më tej nëse nuk merren masa të menjëhershme.

“Paralajmëroj edhe një herë me termat më të fortë për rrezikun e krimeve mizore që do të kryhen në territorin e pushtuar palestinez. U bëj thirrje të gjithë atyre që kanë ndikim të ndërmarrin veprime në përputhje me rrethanat dhe të mbrojnë civilët si një çështje me përparësi absolute. Është thelbësore që atje është përgjegjësi e plotë për të gjitha shkeljet e të drejtave ndërkombëtare humanitare dhe të njeriut”, tha ai.

Që nga tetori, operacionet ushtarake të Izraelit në Gazë kanë vrarë mbi 45,550 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë zhvendosur qindra mijëra familje palestineze.

Këto veprime kanë tërhequr dënimin ndërkombëtar, me Gjykatën Penale Ndërkombëtare që lëshoi ​​urdhra arresti për Benjamin Netanjahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë.

Izraeli gjithashtu përballet me çështjen e gjenocidit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.