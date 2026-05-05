Ministria e Shëndetësisë e Libanit njofton se të paktën 2,702 persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve izraelite në territorin libanez që nga rifillimi i luftimeve më 2 mars.
Sipas të njëjtit burim, edhe 8,311 persona të tjerë janë plagosur, shumë prej tyre në gjendje të rëndë, çka ka vënë nën presion të madh sistemin shëndetësor të vendit.
Autoritetet libaneze bëjnë të ditur se viktimat përfshijnë civilë, gra dhe fëmijë, ndërsa shumë zona të banuara janë goditur rëndë. Infrastrukturat civile si banesa, rrugë dhe disa objekte shëndetësore kanë pësuar dëme të konsiderueshme, duke vështirësuar edhe më shumë reagimin emergjent dhe ofrimin e ndihmës për të plagosurit.
Përshkallëzimi i dhunës ka detyruar mijëra njerëz të zhvendosen nga shtëpitë e tyre, duke krijuar një situatë të rëndë humanitare në disa rajone të Libanit, veçanërisht në zonat pranë kufirit jugor.
Organizatat ndërkombëtare kanë shprehur shqetësim për rritjen e numrit të viktimave dhe kanë bërë thirrje për përmbajtje, mbrojtjen e civilëve dhe lejimin e qasjes së ndihmave humanitare në zonat e prekura.
