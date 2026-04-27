Të paktën 14 persona, mes tyre dy fëmijë dhe dy gra, janë vrarë nga sulmet izraelite në Liban të dielën, 26 prill, ndërsa 37 të tjerë kanë mbetur të plagosur, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e Libanit.
Paraprakisht, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) kishin lëshuar paralajmërime për evakuim për disa fshatra në jug të vendit, duke u kërkuar banorëve të largohen menjëherë dhe duke paralajmëruar se qëndrimi rrezikon jetën e tyre.
Nga ana tjetër, ushtria izraelite raportoi se një ushtar 19-vjeçar u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron nga Hezbollahu. Sipas IDF-së, grupi militant lëshoi gjithashtu tre dronë drejt Izraelit, të cilët u interceptuan nga forcat ajrore para se të kalonin kufirin.
Armëpushimi i brishtë në rrezik
Izraeli dhe Hezbollahu vijojnë të mbeten nën një armëpushim të brishtë, që hyri në fuqi më 16 prill dhe u zgjat edhe për tre javë të tjera javën e kaluar. Megjithatë, të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria është “aktive dhe po vepron me forcë” në Liban, duke akuzuar Hezbollahun se po minon armëpushimin.
“Ne po veprojmë me vendosmëri sipas rregullave të dakorduara me SHBA-të dhe edhe me Libanin. Kjo nënkupton liri veprimi jo vetëm për t’iu përgjigjur sulmeve, por edhe për të parandaluar kërcënimet e menjëhershme dhe ato në zhvillim”, u shpreh ai.
Të shtunën, 25 prill, Netanyahu kishte urdhëruar ushtrinë të intensifikojë sulmet ndaj objektivave të Hezbollahut, ndërsa të paktën gjashtë persona u vranë në sulme të tjera në jug të Libanit po atë ditë.
Lëvizje diplomatike në rajon
Në zhvillime të tjera, ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ndodhet në një tur diplomatik në rajon, duke u rikthyer në Pakistan për të paraqitur propozimet e Teheranit për rifillimin e bisedimeve me SHBA-të.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka zgjatur një armëpushim të veçantë për të lejuar vazhdimin e negociatave, ndërsa mbeten të paqarta perspektivat për dialog të drejtpërdrejtë mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Araghchi pritet të zhvillojë gjithashtu një takim me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, në përpjekje për të koordinuar qëndrimet mbi zhvillimet në rajon.
Leave a Reply