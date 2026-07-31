Gjashtë palestinezë, mes tyre dy fëmijë, u vranë të enjten nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës, ndërsa në Kajro po zhvillohen negociata intensive për zbatimin e një plani të ri armëpushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, raporton Reuters.
Sipas burimeve pranë negociatave, bisedimet mes ndërmjetësuesve dhe Hamasit kanë shënuar përparim të rrallë. Megjithatë, mbeten mosmarrëveshje të rëndësishme mbi çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza. Izraeli kërkon çarmatimin e plotë të Hamasit si kusht për çdo marrëveshje, ndërsa Hamasi këmbëngul që tërheqja e trupave izraelite duhet të vijë e para.
Autoritetet shëndetësore në Gaza thanë se viktimat përfshijnë dy fëmijë, një grua dhe tre burra. Nga ana tjetër, ushtria izraelite deklaroi se kishte goditur objektiva të lidhura me militantët e Hamasit.
Sipas zyrtarëve shëndetësorë në Gaza, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit janë vrarë mbi 1.200 palestinezë, shumica civilë, ndërsa autoritetet izraelite raportojnë se katër ushtarë izraelitë janë vrarë nga militantët gjatë së njëjtës periudhë.
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