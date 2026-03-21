Një analizë e fundit tregon se sulmet iraniane ndaj bazave ushtarake të përdorura nga Shtetet e Bashkuara në Lindjen e Mesme kanë shkaktuar rreth 800 milionë dollarë dëme vetëm gjatë dy javëve të para të konfliktit.
Sipas raportimit të BBC, që bazohet në një studim të Center for Strategic and International Studies (CSIS), pjesa më e madhe e dëmeve është shkaktuar gjatë valës fillestare të sulmeve hakmarrëse nga Irani, menjëherë pas nisjes së operacioneve ushtarake nga SHBA dhe Izraeli.
Megjithatë, shtrirja e plotë e dëmeve mbetet ende e paqartë. Shifra prej 800 milionë dollarësh konsiderohet më e lartë se vlerësimet e mëparshme dhe pasqyron koston e konsiderueshme për SHBA-të ndërsa konflikti vazhdon.
“Dëmet ndaj bazave amerikane në rajon janë nënraportuar”, deklaroi Mark Cancian, këshilltar i lartë në CSIS dhe bashkautor i studimit. Ai theksoi se shifra reale mund të rritet me publikimin e më shumë të dhënave.
Objektivat e sulmeve dhe dëmet kryesore
Sulmet iraniane kanë synuar sisteme të mbrojtjes ajrore dhe komunikimit satelitor, si dhe infrastrukturë tjetër ushtarake në vende si Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtete të tjera të rajonit.
Një nga goditjet më të rëndësishme ishte ndaj një sistemi radari AN/TPY-2 të mbrojtjes raketore THAAD në një bazë ajrore në Jordani. Vetëm ky sistem vlerësohet të kushtojë rreth 485 milionë dollarë.
Përveç kësaj, rreth 310 milionë dollarë dëme të tjera lidhen me ndërtesa, objekte dhe infrastrukturë ushtarake në baza të ndryshme ku operojnë forcat amerikane.
Analiza e imazheve satelitore nga BBC Verify tregon se disa baza ajrore janë goditur më shumë se një herë, përfshirë:
• Ali Al-Salim në Kuvajt
• Al-Udeid në Katar
• Prince Sultan në Arabinë Saudite
Këto sulme të përsëritura sugjerojnë një strategji të qëllimshme për të dëmtuar kapacitete specifike ushtarake amerikane.
Humbje njerëzore dhe kosto në rritje
Që nga nisja e operacioneve më 28 shkurt, kur Donald Trump vendosi të mbështesë Izraelin në sulmet ndaj Iranit, raportohen 13 viktima nga radhët e ushtrisë amerikane.
Ndërkohë, sipas organizatës Human Rights Activists News Agency, numri total i viktimave ka arritur në afro 3 mijë e 200, përfshirë rreth 1 mijë e 400 civilë.
Kostoja financiare e luftës është gjithashtu në rritje të shpejtë. Zyrtarët e Pentagonit kanë raportuar se:
• 6 ditët e para kushtuan rreth 11.3 miliardë dollarë
• 12 ditët e para arritën në 16.5 miliardë dollarë
Departamenti i Mbrojtjes po kërkon tashmë edhe 200 miliardë dollarë shtesë për financimin e operacioneve.
Pasoja strategjike dhe ekonomike
Sulmet kanë goditur veçanërisht sistemet e radarëve dhe satelitëve, elementë kyç për operacionet moderne ushtarake. Imazhet satelitore tregojnë shkatërrimin e strukturave mbrojtëse të pajisjeve të ndjeshme, duke sugjeruar dëmtime të konsiderueshme edhe në vetë sistemet.
Dobësimi i këtyre kapaciteteve ka detyruar SHBA-të të ripozicionojë sisteme të mbrojtjes THAAD nga Koreja e Jugut drejt Lindjes së Mesme.
Konflikti ka shkaktuar gjithashtu pasiguri në ekonominë globale, veçanërisht për shkak të rrezikut të mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin e naftës në botë.
Pavarësisht kostove dhe pasigurive, presidenti Trump ka deklaruar se operacionet po ecin sipas planit dhe synojnë shkatërrimin e programit bërthamor të Iranit dhe dobësimin e kapaciteteve të tij ushtarake.
