Ish-presidenti iranian, Mahmoud Ahmadinejad, u vra nga sulmet amerikane dhe izraelite mbi Teheran.
Këtë e raporton agjencia iraniane Ilna dhe disa media izraelite.
