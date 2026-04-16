Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social X duke dënuar ashpër valën e fundit të sulmeve të Rusia ndaj Ukraina, të cilat kanë goditur zona civile dhe kanë shkaktuar viktima, përfshirë edhe fëmijë.
Në reagimin e tij, ai thekson solidaritetin e Shqipëria me të prekurit nga lufta dhe nënvizon se sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës kritike përbëjnë shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare.
Hoxha riafirmon gjithashtu mbështetjen e palëkundur për Ukrainën dhe thekson rëndësinë e presionit ndërkombëtar ndaj Rusisë për të ndalur agresionin dhe për të garantuar përgjegjësi, në funksion të ruajtjes së paqes dhe sigurisë në Evropa.
“Ne dënojmë në termat më të ashpra valën e fundit të sulmeve të Rusisë kundër #Ukrainës, gjatë së cilës dronë dhe raketa goditën zona civile, duke shkaktuar humbjen tragjike të jetëve të pafajshme, përfshirë fëmijë.
Shprehim solidaridetin tonë për viktimat, të plagosurit dhe familjet e tyre, të cilët vazhdojnë të përballen me pasojat shkatërruese njerëzore të kësaj lufte të pajustifikueshme.
Këto sulme të përsëritura dhe të vazhdueshme pa dallim kundër civilëve dhe infrastrukturës kritike janë të papranueshme dhe përbëjnë një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ato duhet të marrin fund menjëherë.
#Shqipëria rikonfirmon mbështetjen e saj të palëkundur për Ukrainën dhe popullin e saj. Mbështetja e qëndrueshme ndërkombëtare për Ukrainën, rritja e presionit ndaj Rusisë për t’i dhënë fund këtyre sulmeve, si dhe garantimi i përgjegjësisë së plotë për të gjitha shkeljet e së drejtës ndërkombëtare, mbeten thelbësore për mbrojtjen e civilëve dhe për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Evropë”, ka shkruar ministri Hoxha.
