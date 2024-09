Zelenskyy do t’i prezantojë “planin e fitores” presidentit amerikan gjatë udhëtimit në Uashington javën e ardhshme, kur ai gjithashtu ka gjasa të zhvillojë bisedime me Trump.

Volodymyr Zelenskyy i ka kërkuar Joe Biden që të lejojë Ukrainën të kryejë sulme me rreze të gjatë brenda Rusisë me armë të furnizuara nga SHBA dhe të fitojë “një vend në histori” duke “forcuar Ukrainën” përpara se të largohet nga detyra.

Duke folur përpara një udhëtimi vendimtar në Uashington, ku ai do të takohet me Biden dhe zëvendëspresidentin dhe kandidaten për president, Kamala Harris, dhe do t’i drejtohet OKB-së, Zelenskyy tha se do të paraqiste një “plan fitoreje” për t’i dhënë fund luftës.

Vizioni i tij për një “paqe të drejtë” nuk është bërë publik. Por në një konferencë për media me Observer në Kiev, Zelenskyy tha se kjo përfshinte kryerjen e sulmeve të thella me raketa perëndimore brenda Rusisë – diçka që Londra dhe Uashingtoni e kanë refuzuar deri më tani.

Mbretëria e Bashkuar ka treguar se është e gatshme të lejojë Ukrainën të përdorë raketat e lundrimit britanik Storm Shadow. Por Shtëpia e Bardhë mbetet skeptike.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, nuk arriti ta zgjidhë çështjen kur zhvilloi bisedime private javën e kaluar me Biden në Uashington.

Zelenskyy konfirmoi se nuk ishte dhënë drita jeshile, pavarësisht muajve të tëra lobimi të nivelit të lartë.

“As SHBA dhe as Britania e Madhe nuk na kanë lejuar t’i përdorim këto armë në territorin e Rusisë, kundër ndonjë objektivi dhe në çdo distancë”, tha ai.

Storm Shadows, ekuivalenti francez, Scalp dhe sistemi amerikan Atacms “nuk janë dhënë në numrat që na duhen”, shtoi Zelenskyy. Ai sugjeroi se ngurrimi i partnerëve ndërkombëtarë mund të shpjegohet me frikën e “përshkallëzimit” me Moskën – një analizë që Kievi nuk e ndan.

I pyetur se si mund ta bindë Bidenin kur të takohen të enjten, Zelenskyy përmendi faktin se presidenti në largim kishte “ndryshuar opinionet e tij” në të kaluarën pas “diskutimeve të vështira”. Disa anëtarë amerikanë të rrethimit të tij mbështetën sulmet, tha ai – që ishte “tashmë një arritje”.

Zelenskyy shtoi: “Biden mund të forcojë Ukrainën dhe të marrë vendime të rëndësishme që Ukraina të bëhet më e fortë dhe të mbrojë pavarësinë e saj derisa ai është president i SHBA-së. Mendoj se në fund të fundit është një mision historik.”

Përveç takimit me Harris, Zelenskyy tha se “me shumë gjasa” do të kishte një takim me Donald Trump të enjten ose të premten. “Ekipet tona janë në kontakt. Gjëja kryesore është të kemi kohë [së bashku]. Nuk do të shikoj në të ardhmen, por mendoj se do të jetë e rëndësishme për të dy ne”, tha Zelenskyy.

Ai pranoi se situata në Ukrainën lindore mbetet e vështirë. Ai tha se Kievit i duheshin armë me rreze të gjatë për të kundërshtuar sulmet ruse duke përdorur bomba të drejtuara nga ajri. Këto “shkatërruan gjithçka”, tha ai. Rusia “përfundoi” me artileri dhe më pas dërgoi këmbësorinë për të kapur pozicionet ukrainase.

/a.r