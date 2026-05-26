Megjithëse të hënën çmimi i naftës pësoi rënie për shkak të shpresës për një marrëveshje të mundshme mes SHBA-ve dhe Iranit, duket se sulmet e reja amerikane në Iran, në zonën e Hormuzit kanë sjellë frikë në tregje. Sipas mediave ndërkombëtare, nafta e papërpunuar Brent po kthehet drejt nivelit 100 dollarë për fuçi, duke u rritur me 2.5% sot në 98.57 dollarë për fuçi, pasi ra nën 100 dollarë dje për herë të parë në dy javë.
Negociatorët amerikanë dhe iranianë janë në Doha për të diskutuar një fund të mundshëm të luftës tremujore, pasi Donald Trump deklaroi fundjavën e kaluar se një marrëveshje paqeje me Iranin “është negociuar kryesisht”.
Dje forcat amerikane sulmuan vendet e raketave në Iranin jugor dhe anijet që përpiqeshin të vendosnin mina, gjë që ka krijuar disa dyshime se një marrëveshje është vërtet afër.
Tregjet financiare janë të ndjeshme ndaj tensioneve në Lindjen e Mesme, sepse rajoni është një nga zonat kryesore të prodhimit dhe transportit të naftës në botë.
