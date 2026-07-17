Ministria e Energjisë e Iranit i bëri thirrje të martën popullsisë që të zvogëlojë konsumin e energjisë elektrike, pasi rrjeti elektrik është nën presion të rëndë pas sulmeve të SHBA-së në infrastrukturën energjetike .
Në një deklaratë, ministria u bëri thirrje banorëve që të fikin kondicionerët gjatë orëve të pikut “për të ndihmuar në sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm me energji elektrike në provincat jugore, të cilat aktualisht po përballen me nxehtësi ekstreme dhe sulme ndaj termocentraleve”.
Ndërkohë, një burim ushtarak sirian mohoi të premten, duke folur për AFP-në, se Irani kishte bombarduar bazën ushtarake Al-Tanf në Sirinë juglindore.
“Ne mohojmë çdo bombardim iranian në drejtim të rajonit Al-Tanf”, tha burimi.
Irani kishte njoftuar se kishte sulmuar “qendrën e komandës së operacioneve speciale të armikut në rajonin Al-Tanf, duke fajësuar Shtetet e Bashkuara, të cilat u tërhoqën nga kjo bazë në shkurt”.
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