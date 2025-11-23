Sulmet ajrore izraelite në Gaza kanë vrarë të paktën 20 persona dhe plagosën mbi 80 të tjerë, thanë autoritetet lokale të shëndetësisë të shtunën, duke vënë në provë armëpushimin e brishtë mes grupit militant palestinez Hamas dhe Izraelit.
Siç shkruan Reuters, dëshmitarët dhe mjekët thanë se sulmi i parë goditi një makinë në lagjen e populluar Rimal, duke e përfshirë në flakë. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse pesë të vdekurit ishin pasagjerë të makinës apo kalimtarë. Dhjetëra persona nxituan për të shuar zjarrin dhe për të shpëtuar viktimat.
Pak pas sulmit ndaj makinës, forcat ajrore izraelite kryen dy sulme të tjera ndaj dy shtëpive në qytetin Deir Al-Balah dhe kampin Nuseirat, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, duke vrarë të paktën 10 persona dhe plagosur disa të tjerë.
Më vonë të shtunën, një tjetër sulm ajror izraelit ndaj një shtëpie në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës vrau të paktën pesë palestinezë dhe plagosi të tjerë, duke e çuar numrin e viktimave të së shtunës në të paktën 20.
Izraeli dhe Hamasi shkëmbejnë akuza për shkelje të armëpushimit
Ushtria izraelite tha se një person i armatosur kishte kaluar në territorin e kontrolluar nga Izraeli në Gaza dhe kishte shfrytëzuar “rrugën humanitare në zonë, përmes së cilës hyn ndihma humanitare në jug të Gazës”, duke e cilësuar si “shkelje flagrante të marrëveshjes së armëpushimit”.
Ushtria tha se po godiste objektiva në Gaza si përgjigje.
Një zyrtar i Hamasit në Gaza hodhi poshtë akuzat e ushtrisë izraelite si të pabaza dhe si një “justifikim për të vrarë”, duke thënë se grupi mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit.
Izraeli dhe Hamasi kanë akuzuar vazhdimisht njëri-tjetrin për shkelje të armëpushimit, i cili u arrit më shumë se gjashtë javë më parë.
Hamasi tha në një deklaratë më herët gjatë ditës se “shkeljet në rritje” të Izraelit vendosin përgjegjësi mbi ndërmjetësit dhe SHBA-të për ta përballuar dhe ruajtur armëpushimin.
Izraeli gjithashtu u bëri thirrje ndërmjetësve që “të insistojnë që Hamasi të përmbushë pjesën e tij të armëpushimit” duke kthyer tre pengjet e mbetura të vdekur dhe duke përfunduar çarmatimin e tij, tha zyra e Kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Armëpushimi i 10 tetorit në luftën dyvjeçare të Gazës ka lehtësuar konfliktin, duke mundësuar që qindra mijëra palestinezë të kthehen në rrënojat e Gazës.
Izraeli ka tërhequr trupat nga pozicionet në qytete dhe fluksi i ndihmave është rritur.
Por dhuna nuk është ndalur plotësisht. Hamasi ka kërkuar të riafirmojë veten dhe disa janë të shqetësuar për një ndarje de facto të territorit, ku kushtet janë të rënda. Autoritetet palestineze të shëndetësisë thonë se forcat izraelite kanë vrarë 316 persona në sulme në Gaza që nga armëpushimi.
Izraeli thotë se tre ushtarë të tij janë vrarë që nga fillimi i armëpushimit dhe se ka sulmuar dhjetëra luftëtarë.
Lufta në Gaza filloi pasi militantët e udhëhequr nga Hamasi vranë 1 mijë e 200 persona, shumica prej tyre civilë, dhe morën 251 pengje në një sulm në jug të Izraelit më 7 tetor 2023. Ofensiva hakmarrëse e Izraelit ka vrarë mbi 69 mijë e 700 palestinezë, shumica prej tyre civilë, sipas zyrtarëve të shëndetësisë në Gaza.
Sipas kushteve të armëpushimit, Hamasi liroi të gjithë 20 pengjet e gjallë të mbajtur në Gaza në këmbim të gati 2 mijë të burgosurve palestinezë dhe të ndaluarve të luftës të mbajtur nga Izraeli.
Hamasi gjithashtu ra dakord të dorëzonte trupat e 28 pengjeve të vdekur në këmbim të trupave të 360 militantëve palestinezë të vrarë në luftë. Deri më tani janë dorëzuar mbetjet e 25 pengjeve.
Izraeli ka kthyer 330 trupa palestinezësh, sipas ministrisë së shëndetësisë së territorit.
