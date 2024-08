Trazirat e dhunshme kundër emigrantëve kanë përfshirë Britaninë gjatë ditëve të fundit, duke e detyruar qeverinë e re të Mbretërisë së Bashkuar të përpiqet të kontrollojë një nga situatat më të këqija të kësaj dekade. Oficerët e policisë u plagosën në Plymouth të hënën mbrëma, ndërsa turmat e zemëruara zbritën në qytetin bregdetar në Anglinë jugperëndimore.

Shpërthimi i fundit i dhunës erdhi pasi turmat e ekstremit të djathtë i vunë zjarrin hoteleve ku strehoheshin azilkërkuesit në dy qytete, duke i lënë ata brenda të bllokuar dhe të tmerruar, ndërsa turmat e rebelëve në qytete të tjera dëmtuan ndërtesat publike dhe u përleshën me policinë.

Protestat shpërthyen fillimisht në fund të muajit të kaluar, pasi një fushatë dezinformimi kundër emigrantëve ngjalli zemërim për një sulm me thikë që la të vdekur tre fëmijë në Southport, Anglinë veriore. Kryeministri Keir Starmer kryesoi seancën e tij të parë COBRA të hënën në mëngjes për të diskutuar rreth trazirave. “Kjo nuk është protestë. Është një dhunim i organizuar që nuk ka vend as në rrugët tona, as në internet”, tha ai.

Trazirat janë kriza e parë për Starmer, i cili u bë lider i Britanisë një muaj më parë pasi Partia e tij Laburiste rrëzoi konservatorët në zgjedhjet e përgjithshme. Në total, më shumë se 370 persona u arrestuan pas dhunës së fundjavës dhe numri pritet të rritet, ndërsa forcat e policisë vazhdojnë të identifikojnë personat e përfshirë në këto rrëmuja.