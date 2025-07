Presidenti francez, Emmanuel Macron, dhe bashkëshortja e tij, Brigitte Macron, kanë paditur për shpifje komentatoren e djathtë amerikane, Candace Owens.

Në një padi të dorëzuar të mërkurën në shtetin Delaware kundër Owens dhe bizneseve të saj, çifti Macron thotë se ajo ka kryer sulme të vazhdueshme shpifëse ndaj tyre me qëllim për të rritur audiencën, për të përfituar famë dhe për të nxjerrë fitime.

Owens deklaroi në fillim të vitit 2024 se do ta “vënte në lojë të gjithë reputacionin e saj profesional” mbi pretendimin se Brigitte Macron “është në fakt një burrë”. Që prej asaj kohe, ajo ka përforcuar edhe më tej këto pretendime, duke shtuar të tjera, përfshirë edhe një seri podkastesh me tetë pjesë të titulluar Becoming Brigitte, thuhet në padi.

Sipas padisë, çifti Macron i ka kërkuar Owens të tërhiqet publikisht nga këto pretendime “dukshëm të rreme”, por ajo jo vetëm që nuk e ka bërë këtë, por ka vazhduar t’i përqeshë dhe t’i përdorë ata si material për publikun e saj gjithnjë e më agresiv.

“Shpifjet e sajuara, të pavërteta dhe absurde përfshijnë pretendime se zonja Macron ka lindur si burrë, ka vjedhur identitetin e dikujt tjetër dhe është transformuar në Brigitte; se ajo dhe Presidenti Macron janë të afërm me lidhje gjaku që kryejnë incest; se Macron është zgjedhur President i Francës si pjesë e një programi të CIA-s për kontrollin e mendjes si MKUltra; dhe se ata të dy janë të përfshirë në falsifikime, mashtrime dhe abuzim me pushtetin për të fshehur këto ‘sekrete’.”

“Meqë zonja Owens ka vijuar të përforcojë këto gënjeshtra edhe pas kërkesave të përsëritura nga avokatët tanë për t’i tërhequr, kemi përfunduar se rruga e vetme e mbetur ishte t’i drejtoheshim gjykatës,” thuhet në një deklaratë të Macronëve. “Fushata shpifëse e zonjës Owens kishte për qëllim të na ngacmonte dhe të na shkaktonte dhimbje neve dhe familjeve tona, si dhe të tërhiqte vëmendje e famë për vete. I dhamë çdo mundësi për të hequr dorë nga pretendimet, por ajo refuzoi. Shpresa jonë e sinqertë është që kjo padi të vendosë të vërtetën dhe të japë fund kësaj fushate shpifjeje njëherë e përgjithmonë.”

Padi përmend se këto gënjeshtra kanë shkaktuar dëme të mëdha për çiftin Macron, të cilët po përballen me një “fushatë poshtërimi global”, duke e kthyer jetën e tyre në objekt të gënjeshtrave për përfitim. Përveç dëmit ndaj reputacionit, ata kanë shpenzuar “shuma të konsiderueshme parash për të përmirësuar të vërtetën publike”, përfshirë këtu edhe pagesat për përfaqësim ligjor.

“Sa herë që çifti Macron del nga shtëpia, e bëjnë këtë me vetëdijen se shumë njerëz kanë dëgjuar dhe madje besojnë këto shpifje të neveritshme. Kjo është ndërhyrëse, çnjerëzore dhe thellësisht e padrejtë,” thuhet në padi.

Sipas Financial Times, çifti Macron është i gatshëm të paraqitet në gjykatë në Delaware për një proces gjyqësor. Ata përfaqësohen nga firma ligjore Clare Locke, e njohur për fitimin e çështjeve të mëdha për shpifje, përfshirë edhe padinë e Dominion kundër Fox News.

Padia vjen pas tre kërkesave të ndara që Macronët i kanë dërguar Owens për të tërhequr pretendimet, të cilat përfshinin edhe prova për t’i hedhur poshtë ato. Sipas një njoftimi për shtyp nga Clare Locke, Owens i ka përdorur këto kërkesa për të “tallur edhe më shumë çiftin Macron” dhe për të sajuar gënjeshtra edhe më dëmtuese.

Në një deklaratë, një zëdhënës i Owens tha se ajo “nuk ka ndërmend të heshtë”. Ajo pritet të flasë për padinë në emisionin e saj të mërkurën.

“Kjo është një qeveri e huaj që po sulmon të drejtat e Amendamentit të Parë të një gazetareje të pavarur amerikane. Candace ka kërkuar disa herë një intervistë me Brigitte Macron. Në vend që të japë një koment, Brigitte po përpiqet ta frikësojë një gazetare për ta detyruar të heshtë. Në Francë politikanët mund të frikësojnë gazetarët, por kjo nuk është Franca. Është Amerika.”

Është e pazakontë që një president në detyrë të padisë një gazetare, edhe pse Donald Trump ka ngritur disa padi ndaj mediave amerikane muajt e fundit, disa prej të cilave janë mbyllur me marrëveshje.

Sulmet ndaj pamjes së Brigitte Macron dhe shpifjet për gjininë e saj kanë qarkulluar prej vitesh, por Candace Owens i ka amplifikuar ndjeshëm në SHBA. Edhe figura të tjera të njohura femra në politikë, si Michelle Obama dhe Kamala Harris, janë përballur me fushata të ngjashme në rrjete sociale që pretendojnë se janë “fshehurazi transgjinore”. Sipas një raporti të Wilson Center të vitit 2021, ky trend është “thellësisht misogjinist”. “Këto narrativa nxisin idenë e gruas mashtruese, duke nënkuptuar se personat transgjinorë janë natyrshëm mashtrues, dhe se ky mashtrim është arsyeja e fuqisë që këto gra kanë,” thuhej në raport.

Çifti Macron ka ngritur më parë padi edhe ndaj dy grave në Francë për teorinë se Brigitte Macron është biologjikisht mashkull. Ato u shpallën fillimisht fajtore për shpifje, por vendimi u rrëzua dhe tani Brigitte ka bërë apelim.