Të paktën katër dronë kanë shënjestruar Bazën Victory në Bagdad gjatë natës, duke shkaktuar një seri shpërthimesh të forta që janë dëgjuar deri në orët e para të mëngjesit.
Sipas informacioneve paraprake, një nga dronët ka goditur pjesën e pasme të portës së bazës, duke shkaktuar zjarr, ndërsa një tjetër ka rënë brenda perimetrit të saj. Raportohet gjithashtu se një dron ka lëshuar një granatë me raketë, çka konsiderohet si një përshkallëzim i situatës së sigurisë.
Deri më tani nuk ka njoftime për viktima.
Burimet tregojnë se dronët janë lëshuar nga zona përreth Bagdadit, përfshirë Abu Ghraib dhe Dora, duke ngritur shqetësime serioze mbi sigurinë dhe kontrollin në kryeqytetin irakian.
Sulmet nuk janë kufizuar vetëm në Bagdad. Objektiva të forcave amerikane janë goditur edhe në veri të Irakut dhe në Erbil. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ndaj Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut, duke thelluar përplasjet mes palëve.
Zhvillimet e fundit po e forcojnë perceptimin se situata në Irak po shndërrohet në një konflikt të gjerë dhe të ndërlikuar rajonal. Në këtë kontekst, disa forca të NATO-s janë tërhequr, duke shmangur përfshirjen në një konflikt që nuk e konsiderojnë të tyrin.
