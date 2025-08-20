Wednesday, August 20, 2025
No Result
View All Result

Sulme masive ruse në Odesa, Ukraina përgjigjet dhe godet infrastrukturën energjitike të Rusisë

by B K
20/08/2025 14:30
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Rusia nisi një sulm masiv me dron në rajonin jugor të Ukrainës, Odesa, ku u plagos një person dhe shkaktoi një zjarr të madh në një impiant karburanti.

Një tjetër sulm u regjistrua gjatë natës në rajonin verior të Ukrainës, Sumy. Të paktën 14 persona, përfshirë një familje me tre fëmijë, mbetën të plagosur.

Nga ana tjetër, Ukraina ka shtuar sulmet ndaj infrastrukturës energjitike të Rusisë, që ka rëndësi të madhe për Kremlinin, pasi nafta dhe gazi përbëjnë një të katërtën e të ardhurave totale të buxhetit rus.

Sulmet ndodhën në një kohë përpjekjesh intensive nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

Next Post
Drafti ligjor/ ERE, ERRU, AKEP nga agjenci të pavarura në autonome, qeveria: Analizë çdo institucioni

Drafti ligjor/ ERE, ERRU, AKEP nga agjenci të pavarura në autonome, qeveria: Analizë çdo institucioni

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com