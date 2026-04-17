Kreu demokrat Sali Berisha reagoi sërish në rrjetet sociale, duke i konsideruar “sulme çnjerëzore” veprimet e policisë ndaj protestuesve, shkruan A2.
“Sulme çnjerëzore! Narko-policia hedh shishe molotov drejt protestuesve.
Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital:
Doktor, ata te paprovokuar hodhen molotov drejt protestuesve. Dukej sikur na binin nga qielli, aty ku ishim ne duke prekur e demtuar dhe njerez. Nje sulm cnjerezor. Madje dhe drejt njerezve qe po largoheshin”, lexohet në postimin e Berishës.
