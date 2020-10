Presidenti i francës Emmanuel Macron ka reaguar pas ngjarjes së rëndë që ndodhi mbrëmjen e djeshme në preiferi të Parisit, ku një prind i një nxënësi i hoqi kokën një mësuesi në mes të rrigës.

Macron ngjarjen e tmerrshme e ka quajtur sulm terrorist duke shtuar ndër të tjera se mësuesi u vra sepse “mësoi lirinë e shprehjes”. Po ashtu ai ka thënë se për këtë ngjarje do të futet në veprim shteti.

“Ata nuk do të fitojnë … Ne do të veprojmë,” tha presidenti.

Ngjarja ndodhi ditën e djeshme rreth orës 17:00 me orën lokale pranë një shkolle në veriperëndim të Parisit ku një person goditi një mësues me thikë në mes të rrugës dhe më pas i preu kokën e u largua me vrap nga aty. Ai vrau mësuesin për shkak se ky i fundit i kishte treguar nxënësve karikatura të Profetit Muhamed . Policia u vendos menjëherë në ndjekje të tij ku më pas e ndaluan në një lagje pranë vendit të ngjarjes. Fillimisht efektivët i bën thirrje atij të dorëzohej por më pas e qëlluan me armë duke e lënë të vdekur në vend.

g.kosovari