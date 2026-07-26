Ushtria izraelite ka njoftuar se ka vrarë një komandant të Hamasit gjatë një sulmi të kryer të shtunën në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Sipas ushtrisë izraelite, objektivi i sulmit ishte Hamam Eid, i cili identifikohet si përgjegjës për prodhimin dhe zhvillimin e dronëve të Hamasit.
Autoritetet izraelite e akuzojnë Eid se kohët e fundit kishte tentuar të rindërtonte kapacitetet ajrore të Hamasit, veprim që, sipas tyre, përbën shkelje të marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në tetor.
Marrëveshja parashikonte tërheqjen graduale të forcave izraelite nga Gaza dhe çarmatimin e verifikueshëm të Hamasit. Megjithatë, zbatimi i saj ka mbetur kryesisht i bllokuar.
Ndërkohë, Izraeli ka vijuar me sulme pothuajse të përditshme në të gjithë Rripin e Gazës, duke zgjeruar njëkohësisht kontrollin ushtarak mbi disa zona të territorit.
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