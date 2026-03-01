Një pjesë e bazës amerikane në aeroportin e Erbilit në Irakun verior është në flakë , me sa duket e goditur nga raketat balistike iraniane.
Raportimet nga zona tregojnë se është goditur një depo armësh. Flakët po ngrihen shumë lart, siç mund të shihet në videot e ngarkuara në mediat sociale.
Shpërthime të shumta të forta u dëgjuan në #Erbil këtë mbrëmje. Videot që qarkullojnë në mediat sociale sugjerojnë se disa nga dronët kanë goditur objektivat e tyre në bazën ushtarake amerikane brenda aeroportit të tyre. Një grup rezistence islamike irakiane i quajtur “Ashab Al-Kahf” ashab al-kahf mori përsipër.
Ka gjithashtu raportime për shpërthime dytësore, ndoshta nga djegia e pajisjeve ushtarake, dhe madje edhe për të shtëna me armë zjarri.
Dëshmitë flasin për raketa ose edhe dronë që kanë goditur bazën.
Baza kishte qenë shënjestër e sulmeve në vitin 2020, si dhe në raste të tjera në vitet në vijim, por këtë herë sulmi duket të jetë në një shkallë më të gjerë.
Multiple loud explosions heard in #Erbil this evening. Videos circulating on Social media suggest that some of the drones hit their targets at the US military base inside there airport. An Iraqi Islamic resistance group called "Ashab Al-Kahf" أصحاب الكهف claimed the attack. pic.twitter.com/E7TU6xPoGA
— Hoshang Waziri هوشنك وزيري (@HoWaziri) March 1, 2026
Leave a Reply