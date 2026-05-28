Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në Mitrovicë, Kosovë, ku një 37-vjeçar është vrarë me thikë, ndërsa ka mbetur i plagosur vëllai i tij.
Sipas Kosova Press, Policia njofton se rasti ka ndodhur mbrëmjen e 27 majit 2026, rreth orës 22:00, kur është marrë informacion se në Spitalin Rajonal në Mitrovicën e Jugut ndodhej një person i therur me thikë.
Burime nga spitali thanë se, viktima, mashkull 37-vjeçar, nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Në këtë rast është lënduar edhe një person tjetër, i identifikuar si vëllai i viktimës, i cili pas trajtimit fillestar në emergjencën e spitalit në Mitrovicë është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtim të mëtejmë. Sipas stafit mjekësor, gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën.
Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet lidhur me rastin. Me urdhër të prokurorit për krime të rënda, trupi i pajetë është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Policia ka arrestuar të dyshuarin, mashkull 31-vjeçar, ndërsa është sekuestruar edhe thika me të cilën dyshohet se është kryer vepra penale.
Me vendim të prokurorit, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit po vazhdojnë.
